To by bola bomba: Neymar do Realu? Madridský klub verí v pomoc UEFA!

Teoreticky to je jednoduché. A aj možné! Či z toho nakoniec bude realita ukáže čas. Francúzskemu majstrovi Paris Saint-Germain hrozí za porušenie pravidiel finančného fair-play riadne mastná pokuta, čo by chcel využiť šéf Realu Madrid Florentino Pérez.

Britské média tvrdia, že má dokonca v rukáve aj B, aj C plán, aby si splnil sen, a to do kráľovského veľkoklubu dostal najväčšiu hviezdu brazílskeho futbalu Neymara.

Do konca letného prestupového kolotoča ostáva už len pár dní, no Real ešte nikoho nekúpil ako náhradu za Cristiana Ronalda. Katalánsky denník Sport tvrdí, že vedenie klubu takticky vyčkáva. UEFA totiž stále prešetruje finančné toky v parížskom Saint Germain, ktoré sa v niekoľkých bodoch ocitli mimo pravidiel finančného fair-play. Hovorí sa o megapokute 300 miliónov eur, ktorú môžu Francúzi dostať. A práve na tom sa chce zviesť Pérez, ktorý sa vraj už vyjadril, že Real je ochotný Paris SG zaplatiť za Neymara 300 mil. eur.

To je plán A. Ak dôjde na B-plán, tak do Realu poputuje jeden z tria Mauro Icardi (Inter), Rodrigo (Valencia) a Timo Werner (RB Leipzig) na posilnenie útočnej sily madridského veľkoklubu. Ak by došlo až na plán C, Real by siahol po svojom odchovancovi Rodrígovi, ktorý momentálne pôsobí vo Valencii.

Toľko plány prezidenta, tréner Julen Lopetegui by si však želal nielen útočnú posilu, ale aj krajného obrancu a stredopoliara. Na tento post má vyhliadnutého Marcos Alonsa z Chelsea, ktorého mimochodom ako reprezentačný tréner Španielska zjavne prehliadal...