Prekvapivá správa o parlamentných stranách: Tie najväčšie dlžia stovky tisíc eur

Odhalili sa. Parlament na svojej ďalšej schôdzi bude preberať aj výročné správy jednotlivých politických strán.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V nich vidieť, ako hospodária so svojím majetkom, aké sú bohaté a aj to, koľko peňazí dlhujú. Nový Čas sa pozrel práve na ich záväzky a paradoxne tie najväčšie boli v strane Borisa Kollára (53) Sme rodina. Ako vysvetľujú tieto dlžoby?

1. Sme rodina

Potrebovali sme viac peňazí: Boris Kollár, predseda Sme rodina

To je záväzok voči Borisovi Kollárovi. Potrebovali sme viacej peňazí ako sme mali k dispozícii, sme rozbiehajúca sa strana a budujeme štruktúry, platili sme množstvo vecí, nemali sme dostatok peňazí, tak Boris Kollár z vlastných zdrojov požičal strane peniaze. Strana ich vrátila, je to už vybavené, záväzky strany nie sú už žiadne. Veľmi veľa peňazí ide do reklamy, kupovali sme tričká, perá, nálepky a balóny, tieto veci, ktoré používame pri kampaniach. Ročne vyjde na milión eur, či sa to niekomu páči, alebo nie.

Dlh: 235 942 €

Majetok: 1 543 462 €

2. Smer-SD

Už nemáme žiadne dlhy: Ján Mažgút, hovorca strany Smer-SD

Ide o krátkodobé záväzky z obchodného styku, čiže nie je to žiadny dlh, ktorý by strana mala. Ak niečo bolo uskutočnené v decembri a fakturované to bolo v januári, tam vznikol ten krátkodobý záväzok. Všetky dlhy sú už uhradené. A ktuálne tam nie je absolútne nič.

Dlh: 169 396 €

Majetok: 12 623 519 €

3. OĽaNO

Sme v dobrej kondícii: Matúš Bystriansky, hovorca OĽaNO

Vami uvádzaný dlh hnutia boli pohľadávky od dodávateľov jednotlivých služieb, ktoré OĽaNO riadne uhradilo v lehote splatnosti. OĽaNO je v dobrej finančnej kondícii a k peniazom daňových poplatníkov sa správa zodpovedne. Nevisíme na šnúrke žiadnemu oligarchovi.

Dlh: 131 590 €

Majetok: 3 332 733 €

4. Kotleba - ĽSNS

Najviac nás stojí kampaň: Milan Uhrík, podpredseda strany Kotleba - ĽSNS

Sú to faktúry, ktoré sa neuhradili k danému dátumu, keď sa tá správa podávala, ale ktoré sa uhradili následne po podaní tej správy. Preto aj my máme nejaké záväzky, ale že by sme mali nejaké dlžoby, alebo niekomu nevyplatili niečo, to v žiadnom prípade. Najviac peňazí nás stojí volebná kampaň.

Dlh: 56 478 €

Majetok: 1 647 201 €

5. Slovenská národná strana

Zaplatili sme to v lehote: Andrej Danko, predseda SNS

Každá firma má k nejakému dátumu nejaké záväzky, a to nie je zadĺženie. My nemáme žiadne dlhy. To boli mzdy a splatné faktúry k dátumu účtovnej závierky. My platíme bežné prevádzkové veci, nájom budovy, sem-tam nejaká reklama - bilboardová, nič viac.

Dlh: 50 853 €

Majetok: 857 130 €

6. SaS

Investujeme do rekonštrukcie: Katarína Svrčeková, hovorkyňa SaS

Ide o záväzky strany za rok 2017, ktoré boli splatené začiatkom roka 2018. Sú to krátkodobé záväzky z obchodných stykov, mzdy zamestnancov za mesiac 12/2018 so splatnosťou v januári 2018. V strane sa investuje najviac do propagácie strany a v minulom roku aj do rekonštrukcie priestorov.

Dlh: 50 756 €

Majetok: 4 867 933 €

7. Most-Híd

Uhradili sme to neskôr: Klára Debnár, hovorkyňa Mosta-Híd

Uvedené záväzky sú z obchodného styku v lehote splatnosti, tzn. faktúry za december, ktoré sú však vystavené a splatné v januári.

Dlh: 27 203 €

Majetok: 1 029 649 €

Nie je to dostatočna správa

Branislav Dolný, politológ UK

V zásade to, čo je v tých správach uvedené, to nevieme vždy overiť. Úplne dostatočná tá správa nie je, ale aspoň nejaká je. Môže to slúžiť pre nejakú spätnú kontrolu. Takisto keď chcete zistiť, koľko má strana členov, ona tam nejaké číslo deklaruje, ale už nikto nepreveruje, či naozaj tí členovia sú v strane. Tie správy sa obchádzajú tak, že jednoducho, čo tam nechcete uviesť, tak tam neuvediete, aj keď to formálne podlieha kontrole ministerstva. Tie veci potom môžu ísť mimo oficiálneho účtovníctva a dokumentov politických strán.