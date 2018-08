Kristína Tormová o svojej druhej svadbe: Myslela som, že sa už nevydám!

Kedysi ju každý poznal ako ryšavku Kristínu Farkašovú (36). Herečka si najprv pred dvomi rokmi zmenila farbu vlasov a stala sa z nej brunetka. No a keď sa koncom mája vydala, zmenila si aj meno.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Z mamy päťročných dvojičiek Matildy a Ely sa stala pani Tormová, ktorá Novému Času Nedeľa prezradila, aké je to byť opäť šťastná.

Ako sa cítite ako mladomanželka?

Necítim žiadnu veľkú zmenu, všetko je po starom. Akurát sa s manželom láskyplne podpichujeme osloveniami ahoj, manžel, ahoj, manželka!

Mnohí sa bránia manželstvu, vraj na vzťah netreba mať papier.

Ja si myslím, že je dobré mať ten papier, lebo to nie je o tom papieri.

Keď ste sa vydávali prvý raz za herca Kamila Mikulčíka (40), boli ste o čosi mladšia a bezdetná. Teraz ste zrelá žena s dvomi deťmi, ktoré máte zo vzťahu s moderátorom Jurajom Hajdinom (42). Manželstvo s Petrom Tormom (36) teda už nie je len o vás dvoch, ale aj o vašich deťoch...

Bola som presvedčená, že sa nikdy viac nevydám a vidíte... Nebudem to však porovnávať. Bolo by to neúctivé. Ale poviem len toľko, že prvú svadbu s Kamilom v auguste 2009 sme asi dva dni predtým chceli zrušiť. Sú to neporovnateľné veci - mať svadbu, ktorá prináša veľa problémov ešte pred tým, než sa tí dvaja vezmú, a mať 36 rokov, dve deti a za sebou dospelácke vzťahy. Ja sa ešte len učím existovať vo vzťahoch, lebo nikdy som nemala možnosť to „vyštudovať“.