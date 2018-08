V Janove odstránili opustené vozidlá i veľkú časť zrúteného mosta: Pátranie po nezvestných pokračuje

Talianske úrady odtiahli opustené vozidlá zo zachovalej časti diaľničného mosta Ponte Morandi, ktorého časť sa v utorok zrútila v prístavnom meste Janov.

Odstránili z nej aj zelený kamión, ktorému sa podarilo zabrzdiť tesne pred pádom do priepasti, informovala v piatok agentúra DPA. Opustené vozidlá z mosta odstránili ešte vo štvrtok vo večerných hodinách.

V piatok pomocou ťažkej techniky odstránili aj rozsiahlu vertikálnu časť zrúteného mosta, čím uvoľnili ďalší priestor pre pátranie po nezvestných, informuje agentúra AP. Pod ruinami mosta by sa ešte mohlo nachádzať od desať do dvadsať osôb. Pátranie sa sústreďuje na trosky piliera, ktorý sa zrútil na ľavom brehu rieky Polcevera, ako aj na časť cesty, ktorá spadla na železničné koľaje, uviedla talianska tlačová agentúra ANSA.

Zrútenie mosta si doposiaľ vyžiadalo 38 oficiálne potvrdených obetí a 15 zranených. Štátne pohreby obetí na životoch sú naplánované na sobotu. Na smútočnej ceremónii, ktorá sa začne o 11.30 SELČ, sa zúčastnia aj premiér Giuseppe Conte a janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco.

Taliansky denník La Stampa napísal, že príbuzní 17 z 38 obetí nešťastia sa odmietli zúčastniť na smútočnej ceremónii, pretože sú nahnevaní na miestne úrady v dôsledku nešťastia.

Most prevádzkovala súkromná diaľničná spoločnosť Autostrade per l'Italia, ktorej talianska vláda pripisuje zodpovednosť za tragédiu. Spoločnosť ovládaná rodinou Benettonovcov, ktorá vlastní aj módnu značku United Colors of Benetton, nástojí na tom, že most bol pod stálym dohľadom a nepreukazoval žiadne znaky toho, že by mohol byť ohrozený.

Denník La Reppublica však napísal, že technická štúdia z roku 2017 poukázala na možné nedostatky v súvislosti s nosnými lanami v betónovej konštrukcii mosta.