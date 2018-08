Rapid vyprášil Slovan: Belasí nedokázali streliť ani gól, odchádzajú s debaklom

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtok v odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na ihrisku Rapidu Viedeň 0:4 a rozlúčili sa s druhou najprestížnejšou pohárovou súťažou.

Belasí po triumfe 2:1 v prvom zápase nezachytili úvod odvety a inkasovali z kopačky Christopha Knasmüllnera už v tretej minúte. Rovnaký hráč napokon prispel k hladkému víťazstvu domácich hetrikom.

odveta 3. predkola EL:

Rapid Viedeň - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (1:0)

Góly: 3., 80. a 90.+4. Knasmüllner, 85. Murg. Rozhodcovia: Massa - Meli, Vuoto (Tal.), ŽK: Schwab, Bolignoli, Alar, Potzmann - Božikov, Saláta, Bajrič, Nono, 17.800 divákov.

/prvý zápas 1:2, do play off EL postupuje Rapid Viedeň/

zostavy a striedania:

Rapid Viedeň: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barač, Bolingoli - Ljubicic, Schwab (87. Müldür) - Murg (90.+ Kostič), Knasmüllner, Berisha - Alar (Ivan)

Slovan Bratislava: Greif - Apau (80. Cmiljanič), Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Dražič (80. Hološko), Rabiu (67. Savičevič), Moha – Čavrič, Šporar

Želanie trénera Slovana Martina Ševelu pred odvetou bolo streliť bezpodmienečne gól, ale bol to Slovan, ktorý inkasoval už v tretej minúte. Obrana si v šestnástke nedala pozor na Christopha Knasmüllnera, ktorý poľahky prekonal Greifa. Slovan po góle nespanikáril, naopak, snažil sa držať opraty zápasu v rukách, ale nevychádzala mu finálna fáza. Domáci čakali na brejky a po zaváhaní Apaua sa v dobrej pozícii ocitol opäť Knasmüllner, loptu však netrafil dobre. Greif však onedlho musel vytiahnuť oveľa ťažší zákrok po strele Berishu. Zaujímavý prvý polčas mohol v závere priniesť radosť Slovanu, gólovú hlavičku po centri Nona vyrazil Šporarovi Strebinger. Ešte predtým však "belasí" reklamovali ruku po zásahu jedného z domácich hráčov.

V úvode druhého polčasu opäť pohrozili ako prví domáci, Bolignoli sa natlačil z pravej strany až pred Greifa, ten jeho pokus vytlačil na rohový kop. Navlas rovnako dopadol tento súboj aj v 55. minúte. V 62. minúte zahrmelo pred Greifom opäť, keď po rýchlom protiútoku strieľal Knasmüllner, brankár Slovana však bravúrou vyrazil loptu na brvno. V tejto fáze zápasu bol Rapid lepším tímom, Ševela reagoval striedaním Savičeviča za Rabiua. Nový muž na ihrisku sa ihneď zapojil do akcie, bol aj na jej konci, v gólovej pozícii však nemieril nepresne a odrazenú loptu neposlal do siete v čistej šanci ani Moha. V 80. minúte podnikli domáci ďalší protiútok, k lopte sa dostal Knasmüllner a zvýšil na 2:0. V tej chvíli stačila Slovanu gólová odpoveď aspoň na to, aby zápas doviedol do predĺženia, ale v 85. minúte mu zmaril všetky šance tretím gólom Murg. Na rozlúčku s pohárovou Európou ešte pribalil zverencom Martina Ševelu štvrtý gól Knasmüllner, ktorý ním dovŕšil hetrik.