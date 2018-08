Obyvatelia Ružinova bojujú za zeleň: Na ulici nám chcú vyrúbať 18 stromov

Ľudia sa búria! Plánovanej rekonštrukcii cesty a chodníkov na Kulíškovej ulici má padnúť za obeť 18 urastených stromov.

Tradičné sofory, ktoré neraz dosahujú obvod až 2 metre, nahradia jasene štíhle s obvodom 30 centimetrov. Miestny úrad Ružinov dôvodí zlým zdravotným stavom stromov, ale obyvatelia majú na to iný názor.

Obyvatelia Kulíškovej ulice v Ružinove vyslali cez sociálne siete volanie o pomoc. Hnevá ich, že by mali prísť o zeleň. Miestna časť oznámila, že kvôli opravám ciest a chodníkov chystá výrub stromov, ktoré sú však beztak choré. „Stromy sú podľa mňa vitálne a najmä plné vtákov,“ píše v statuse Eva. Dodala, že v rozhodnutí o výrube sa nehovorí o žiadnom odbornom posudku.

Podľa hovorkyne Ružinova Jany Pôbišovej bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu komunikácie Kuliškova vypracovaná už v roku 2016. „V tejto chvíli rekonštrukcia komunikácie aj výrub drevín sú pozastavené. Na podnet miestneho zastupiteľstva dopracujeme dendrologický posudok,“ priznala Pôbišová a dodala: „Kompletnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácie prerokujeme aj na zasadnutí komisie územného plánu a životného prostredia. Z procesu nevynecháme ani obyvateľov okolitých domov. Po vykonaní týchto krokov sa mestská časť rozhodne pre ďalší postup.“

Obmedzená životnosť

Zaujímalo nás, aký má na situáciu názor arborista. „To, že si bežní ľudia myslia, že stromy sú zdravé, pretože sú zelené, neznamená, že zvnútra nie sú zhnité. Mestské stromy majú životnosť od 30 do 70 rokov, pretože nerastú vo svojom prirodzenom prostredí, v lese,“ vysvetľuje Tomáš Fraňo. Podľa neho, ak by stromy mali životnosť už len 10 rokov, je lepšia ich výmena.

Podľa Andreja Kovárika zo Štátnej ochrany prírody SR sú sofory na Kulíškovej v rôznom stave. „Väčšina stromov bola poškodená amatérskymi a drastickými rezmi v minulosti. Správca zelene hrubo zanedbal priebežnú údržbu drevín, preto bude naozaj potrebné stromoradie vymeniť. Dreviny však treba v prvom rade najmä odborne ošetriť,“ uviedol. Kovárik tvrdí, že následná obnova by mala byť komplexná a urobená tak, aby pri jej rekonštrukcii ostal dostatočný priestor na korene veľkých stromov v súlade s adaptačnou stratégiou mesta na klimatickú zmenu. „Výber stromov požadovaných na výrub nemá logiku vzhľadom na stav ostatných drevín v okolí,“ uzavrel Andrej Kovárik.

Dávajú nám chládok

Juraj (52), taxikár, Bratislava

Juraj (52), taxikár, Bratislava

Zrejme sa k tomu vyjadrujú odborníci, ktorí vedia, čo robia, aj keď tie stromy vyzerajú zdravé. Z môjho pohľadu si myslím, že to nie je správna vec, ale ak niekto kompetentný rozhodne, že je to nutné, aj tak spravia podľa seba.

Blažena (45), reštauratérka, Bratislava

Blažena (45), reštauratérka, Bratislava

Stromy nám tu dávajú chládok, ale má to aj druhú stránku. Nikto tu neupratuje, čo zo stromov napadá, to je ako keby od hnoja. Orezávajú to, ale stačí búrka a ničí to autá, takže nechápem, ako sa starajú...

Slobodan (61), taxikár, Bratislava