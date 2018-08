Herečka Zita Furková si odskočila do Rakúska: To, kde ju Dávid zbadal, vás prekvapí!

Čitateľ Dávid bol na výlete v susednom Rakúsku v obľúbenej obci Slovákov v Kittsee, ktorá sa nachádza len pár minút od mestských časti Petržalky a Jaroviec.

To ešte netušil na koho tam narazí! Medzi nakupujúcimi ľuďmi v supermarkete spoznal aj slovenskú herečku: „Posielam vám Zitu Furkovú, ktorá si odbehla na poriadny nákup do rakúskeho Kittsee. Čím to je, že nám Slovákom chutia viac potraviny spoza hraníc?,“ pýta sa Dávid.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odpoveď poznáme, keďže je verejne známe, že v Rakúsku a na Slovensku sa predávajú potraviny s rozdielnou kvalitou. Medzi známymi osobnosťami, ktoré preferujú nákup u susedov patrí napríklad aj moderátorka Andrea Belányiová. Na domáce produkty si naopak potrpí herečka Zdena Studenková.