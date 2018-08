Jozef po 2 infarktoch prešiel na bicykli 4300 kilometrov: Jedna veta, ktorú vyslovil, vás nakopne ako nič iné!

Už je doma! Po takmer mesiaci sa Jozef Lučenič (61) vrátil do Spišskej Novej Vsi. Na špeciálnom bicykli zašiel až do Paríža a celkovo našliapal až 4 300 kilometrov. Úctyhodný výkon podal po mozgovej príhode a dvoch infarktoch. Po fantastickom zážitku plánuje cestu aj na ďalší rok, bude však takmer o polovicu kratšia.

Jozef Lučenič (61) sa na cestu vydal už 15. júla. Trasa do hlavného mesta Francúzska viedla z domu cez Rakúsko a Nemecko. V Paríži videl dojazd Petra Sagana na slávnom bulvári Champs-Élysées a potom išiel naspäť domov trasou cez Česko. „Ušiel som však viac ako 4000 bludných kilometrov. Päť dní som mal voľných a pripočítať musím aj dáždivé dni, keď som nejazdil,“ pripomenul šťastný navrátilec.

Na otázku, čo mu tortúra na bicykli dala, odvetil: „Chcel som spoznať samého seba. Po zdravotných ťažkostiach som išiel až na hranu možností, no problémy mi vyfučali z hlavy,“ povedal. „Schudol som deväť kíl, no kvôli tomu som to nerobil. Na jednotke intenzívnej starostlivosti som sa stretol so smrťou a uvedomil som si, že moja sa ma až tak netýka," prezradil Jozef a dodal vetu, ktorá každého nakopne k činnosti: "Keď žijete, môžete robiť v podstate všetko.“ Jozef Lučenič pritom sám seba nepovažuje za riskantného jazdca. „Už sa teším, že o rok pôjdem do Slovinska. Je to len 1 300 kilometrov jedným smerom, no plánujem aj cestu naspäť. Mal by som to zvládnuť,“ dodal so smiechom Lučenič.

Putovanie 15. 7. - 12. 8.

Otvoriť galériu Cesta do Parížu. Zdroj: Zdeněk Kovář