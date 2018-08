Šéf SNS Danko o kríze v koalícii: Sme sklamaní z vyjadrení Bugára

Slovenská národná strana (SNS) nenúti Most-Híd k predčasným voľbám a je prekvapená a sklamaná z vyjadrení predsedu Bélu Bugára.

Most-Híd bezdôvodne ultimatívnymi podmienkami už položil vládu Roberta Fica (Smer-SD), preto je na mieste otázka obozretnosti, ak Most-Híd hovorí o odchode z vlády v médiách a nie na koaličnej rade. V reakcii na vyjadrenie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára to pre TASR uviedol šéf národniarov Andrej Danko. Zdôraznil, že SNS pod jeho vedením nemá nič spoločné s Jánom Slotom a že SNS má záujem na zachovaní tejto vlády, odmieta však mediálne ultimáta od Mosta-Híd, ako aj svojvôľu poslancov v parlamente. Danko hovorí o potrebe rokovaní partnerov.

Bugár povedal, že medzi SNS a Mostom-Híd nie je nevraživosť, ani nič, čo by sa nedalo vyriešiť rokovaním. A že útoky zo strany národniarov prichádzajú preto, že niektorí predstavitelia SNS sú tak naučení ešte z čias Jána Slotu. Bugár tiež hovoril o tom, že pre slovné ataky nevyvolá predčasné voľby. Odchod z koalície pripúšťa v tom prípade, že by sa potvrdila vedomá a aktívna účasť slovenských štátnych orgánov na únose Vietnamca. "Hlboko ma uráža, ak môj koaličný partner ignoruje po dvoch rokoch, že SNS je ústretová a tolerantná. Opak je pravdou, nad rámec koaličnej zmluvy pani Lucia Žitňanská ako ministerka spravodlivosti presadzovala tvrdé drogy, došlo aj k iným nedorozumeniam na ministerstvách a k poslednému porušeniu koaličnej zmluvy došlo v prípade pani poslankyne Cséfalvayovej. Nikto neútočí do Mosta-Híd,“ vyhlásil Danko.

Zdôraznil, že šéfka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) v prípade cesty nezaradeného poslanca Petra Marčeka na Krym otvorila túto tému na výbore bez akejkoľvek súčinnosti s koaličnými partnermi. "Urobila si PR tému a nikoho neinformovala. Nie je problém obsah jej dokumentu z výboru, ale to, že ignorovala koaličných partnerov," vysvetlil Danko.

SNS má podľa jeho slov záujem na zachovaní tejto vlády, odmieta však mediálne ultimáta od Mosta-Híd, ako aj svojvôľu poslancov v parlamente. „Jediná cesta je sadnúť si s partnermi za okrúhly stôl a prestať si odkazovať svoje postoje. SNS robila všetko pre upokojenie situácie aj pri konflikte Mosta-Híd so Smerom-SD pri páde vlády Roberta Fica a urobíme všetko preto, aby sa akékoľvek problémy riešili za okrúhlym stolom,“ doplnil Danko.