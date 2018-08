Gyömbér ukončil pôsobenie v AS Rím, v Taliansku ale zostane

Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér (26) ukončil svoje pôsobenie v AS Rím.

Na trojročnej zmluve sa dohodol s talianskym druholigovým tímom AC Perugia Calcio. Prestupovú čiastku zainteresované strany nezverejnili.

"Noro preferoval zostať v Taliansku. Dohodli sme sa s Perugiou, čo je veľmi ambiciózny klub. Trikrát neuspel v baráži o postup do najvyššej súťaže. Veria, že po skončení tejto sezóny budú oslavovať návrat do Serie A. Noro bude mať šancu pravidelne hrať. Je veľmi dôležité, že ho chcel tréner Alessandro Nesta," uviedol Juraj Vengloš, riaditeľ CSM-Agency, ktorá Gyömbéra zastupuje.

Gyömbér odštartoval profesionálnu kariéru v Dukle Banská Bystrica, odkiaľ v roku 2013 prestúpil do Catanie. Do AS Rím prišiel v roku 2015 najskôr na hosťovanie na jeden rok, Rimania si neskôr uplatnili opciu a v roku 2016 s ním podpísali trojročnú zmluvu. V AS ale veľa šancí nedostával, odohral iba šesť stretnutí a väčšinu času strávil na hosťovaní - v Pescare, Tereku Groznyj a naposledy v druholigovom Bari.