Ako šiel čas s Madonnou: Škandalózna speváčka dokázala naštvať aj pápeža!

Čas je nezastaviteľný! Svoje o tom vie aj popová ikona Madonna, ktorá vo štvrtok oslávi neuveriteľných 60 rokov.

Na tento vek však vôbec nevyzerá, i keď správaním sa za tie desaťročia veľmi zmenila. Zo škandalóznej divy je dnes vzorná mama šiestich detí.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Madonna je na hudobnej scéne už od roku 1977 a vďaka svojej tvrdej práci to dotiahla až do Guinnessovej knihy rekordov, kde je zapísaná ako najúspešnejšia sólová speváčka na svete. Na výslnie jej však dopomohol nielen talent, ale najmä škandály. Na jej nahé excesy si už všetci zvykli. Prežila pár búrlivých rokov v manželstve s hercom Seanom Pennom (57), ktorý ju bil. Na pódiu sa bozkávala so speváčkou Britney Spears (36) a raz sa dokonca počas vystúpenia dala ukrižovať, čím pobúrila pápeža.

Madonna je dnes už oveľa zodpovednejšia. Nedávno sa kvôli synovi presťahovala so 4 deťmi z Ameriky do Portugalska. Malý David (12) sa totiž chce stať novým Cristianom Ronaldom a získal miesto vo významnom futbalovom tíme. Speváčka svoje narodeniny vraj neplánuje oslavovať nijako špeciálne.

Spevácka diva

- Madonna Louise Ciccone

- 16. 8. 1958, USA

- Speváčka, herečka, skladateľka a podnikateľka

- Manželstvá: 1985 – 1989 herec Sean Penn (57), 2000 – 2008 režisér Guy Ritchie (49)

- Deti: Lourdes (21), Rocco (18), David (12), Mercy James (12), Estere (5) a Stelle (5)

- Majetok: 700 miliónov eur