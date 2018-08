Facebook čelí tvrdej kritike: Drsná komunikácia s podnikateľmi

Facebook bol obvinený z ohrozovania firiem.

Podľa neho by ich podnikanie "skončí v hospici", ak s ním nebudú spolupracovať. Campbell Brown, vedúca správ pre partnerov Facebooku povedala skupine austrálskych manažérov, že ich podnikanie by bez ich pomoci zomrelo a že Mark Zuckerberg sa "nestará" o vydavateľov.

Podľa The Australian počas štyroch hodín Campbell povedala: "Pomôžeme vám prezentovať sa. Inak by som vám o niekoľko rokov držala ruky aj s vaším umierajúcim biznisom ako v hospici." Podľa The Sun toto potvrdilo päť zdrojov, ktoré boli na stretnutí s ňou.

Zároveň povedala, že Facebook sa už nezaujíma o konzultácie o návštevnosti stránok alebo sprostredkovaní. Facebook správy popiera a uvádza, že citácie sú nepresné a vytrhnuté z kontextu. Prepis stretnutia však nezverejnil. Facebook sa snaží v súčasnej dobe kontrolovať falošné správy, ale pravdou zostáva, že väčšina z nich pochádza aj tak priamo zo sociálnej siete.