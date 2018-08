Nie je vajce ako vajce! Presvedčila sa o tom aj modelka Silvia Kucherenko (35), ktorá spoločne so svojím synom Alexandrom (7) zamierila do virtuálnej reality. Skúsenosť to pre ňu bola veľká - známa blondínka totiž vďaka technologickému pokroku prežila zážitok, na ktorý sa v reálnom živote zdráhavo a celá vystrašená odhodláva už dlho!

3 zdieľaní Zdieľaj na Facebooku Zdieľaj