Bieloruská atlétka si dobehla po zlato celá zakrvavená: Čo sa jej stalo?

Toto nebol žiadny bojový šport. Toto bol ženský maratón na majstrovstvách Európy.

Volga Mazuronaková z Bieloruska počas neho zdolala všetky súperky vrátane bronzovej Češky Evy Vrabcovej Nývltovej, ale aj vážne zdravotné problémy. Hneď na začiatku trate bojovala aj s výrazným krvácaním z nosa.



Všetko sa odohralo v úvode pretekov. Mazuronaková sa usadila vo vedúcej skupine, lenže po pol hodine náhle začala z jej nosa tiecť krv. Snímky, ktoré nasnímali na trati fotografi, vyzerajú hrozivo. Akoby piatej najlepšej pretekárke z olympijského maratónu v Riu niekto pomaľoval tvár.



"Je to veľmi nezvyklé. Nikdy som nič podobné nevidela, obzvlášť takto v úvode pretekov," povedala v prenose BBC držiteľka svetového rekordu v maratóne Paula Radcliffová.



Tiež Vrabcová Nývltová sa divila, čo sa okolo jej súperky deje. "Videla som, že jej podávajú nejaké kvapôčky. Ale skôr som si hovorila: Ty jó, kam až to tí Bielorusi dotiahnu, to už je trocha veľa. Netušila som, že sa jej niečo stalo."



Na jednej z občerstvovacích staníc si nakoniec Mazuronaková dokázala tvár očistiť vodou, ale problémom nebol koniec. Pár stoviek pred cieľom takmer zle odbočila. Lenže tento príbeh mal nakoniec zlatý happy end.