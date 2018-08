Prezradené! Vyše roka ženatý Adam Ďurica skloňuje slová o nevere: Takáto je pravda o ženách

Adam Ďurica sa tajne oženil s dlhoročnou priateľkou, právničkou Kristínou, pred vyše rokom. V manželstve mu to klape a spevák sa netají ani tým, že by sa rád stal aj otcom. No aj napriek skvelému vzťahu pozná slabé miesta žien a priznal, že niektoré z nich nedokáže tolerovať!