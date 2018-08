Slovensko pomôže irackému Mosulu: Humanitárna podpora za vyše 212 000 eur

Slovensko pošle do mesta Mosul v Iraku humanitárnu pomoc vo výške viac ako 212.000 eur.

V oblasti trpia núdzou a nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti takmer dva milióny ľudí. Konvoj s pomocou vyrazí v stredu (15.8.) z logistickej základne Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Slovensko posiela do zdevastovanej oblasti zdravotnícke prístroje pre anestéziológov a servoventilátory slovenského výrobcu, spacie vaky, uteráky, prikrývky a postele zo zásob MV SR. Do humanitárnej pomoci sa zapája aj súkromný sektor hračkami, obuvou a oblečením," informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Materiálna pomoc sa v Mosule rozdelí do štyroch nemocníc.

Projekt humanitárnej pomoci pre Irak Slovensko dlhodobo realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá v Iraku pomáha s obnovou zdravotníckeho systému a zabezpečuje distribúciu. Jej zástupca Martin Kuruc sa spolu s ministerkou vnútra Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Lukášom Parízkom zúčastní aj na odchode kamiónov do Mosulu.