Jennifer Lopez žiari: S priateľom Alexom si užíva romantiku v Taliansku

Temperamentná speváčka JLo (49) si užíva leto plnými dúškami. So svojím priateľom Alexom Rodriguezom (43) si vychutnáva romantické chvíle v Taliansku.

Prednedávnom oslávila svoje 49. narodeniny, no vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Latino diva si užíva život plnými dúškami. A to hlavne odvtedy, odkedy je až po uši zaľúbená do bejzbalového hráča Alexa Rodrigueza (43). Jennifer pri svojom priateľovi doslova rozkvitla.

S Alexom si najnovšie dopriali romantiku v Taliansku. Po roku a pol ich vzťahu žiaria šťastím a vychutnávajú si každú spoločnú chvíľu. Inak to nebolo ani teraz.