Biatlonová kráľovná Kuzminová krstila: Kto sa koho bál viac?!

Také krstiny ešte nezažila!

Anastasia Kuzminová (33) v nedeľu pokrstila vo Zveroparku v Revištskom Podzámčí (okr. Žarnovica) losíča. Malá Helga sa narodila v polovici mája a je to druhé losíča, ktoré sa narodilo na Slovensku. Zlatá olympionička hovorí, že je to pre ňu veľká česť. No má z toho aj obrovskú radosť, lebo jej to pripomína detstvo, keď takéto zvieratá stretávala aj vo voľnej prírode, keď ešte trénovala doma na Sibíri.

„Ja zvieratá milujem. Odmalička som bola vedená k tomu, že zviera je tvor, treba ho chrániť. Keď som začínala s lyžovaním, nebolo nezvyčajné, že sme v lese stretávali takéto veľké zvieratá. Bol to zážitok vidieť ich dokonca aj zblízka,“ hovorí slovenská reprezentantka v biatlone, ktorá pred losíčaťom už krstila prístroj na analýzu materského mlieka, ale aj obchod s kávovarmi a kávou.

Úspešná zimná športovkyňa počas leta neoddychuje. „Teší ma, že som doma viac s deťmi a stíham aj dvojfázové tréningy. Onedlho však odchádzame na sústredenie na Kamčatku,“ vysvetlila zlatá Nasťa, ktorá prezradila, že mala pred pár dňami škaredý pád na kolieskových lyžiach v Nórsku v rámci letného biatlonu. Počas zjazdu spadla a udrela si hlavu. „Prilba ma zachránila pred veľkými problémami. Vyzerá to v poriadku. No vôbec si nepamätám, čo sa stalo,“ dodala biatlonistka, ktorá sa pripravuje na marcové MS. Až po nich bude riešiť prípadný koniec kariéry.