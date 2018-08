Barteková chytila na strelnici druhý dych: Na olympijské zasadnutia chodím ozbrojená!

Dve zlaté medaily! To je medailový výlov, ktorý nečakala ani v tých najodvážnejších snoch.

Slovenská športová strelkyňa Danka Barteková na európskom šampionáte v rakúskom Löbersdorfe ovládla súťaže v skeete. K piatkovému individuálnemu zlatu pridala v sobotu aj tímové. Nečudo, že bola maximálne spokojná. „Konečne mám opäť radosť na strelnici,“ vyhŕklo z Danky, ktorá prezradila, že občas chodí na pracovné cesty vyplývajúce z funkcie členky Medzinárodného olympijského výboru ozbrojená.

? Po nevydarenom štvrtku ste v piatok predviedli parádny výkon.

- Nebolo jednoduché ostať pokojná... Nepoddať sa a veriť, že na to mám. Podarilo sa mi to a som nesmierne šťastná, že je z toho nakoniec zlatá medaila po dlhom osemročnom odstupe. Je to odmena za všetky zmeny, ktoré som po nevydarenej olympiáde v Riu urobila! Vtedy ma dokonca prenasledovali aj myšlienky na koniec kariéry...

? Tie zmeny sa týkali množstva tréningu?

- Ani nie množstva. K všetkým výsledkom ma dovtedy doviedol Juraj Sedláček, s ktorým spolupracujem stále. Ale pridala som si ešte technický tréning v Taliansku, kde majú najlepšie podmienky. Viedol má Bruno Rossetti, ktorý, žiaľ, medzičasom zomrel, ale ostala som tam a trénujem pod dohľadom Andreu Belliniho. Vlastne som si tým skomplikovala život, lebo som stále na cestách. Alebo pracovne, alebo kvôli tréningu.

? Ten technický tréning pomohol najviach k úspechu po takom dlhom čase?

- Pomohol. Ja som však zmenila aj zbraň, aj pažbu, takže tých zmien bolo naozaj veľa. Ako sa ukazuje, boli prospešné. Natrénovaného som mala dosť, no na svetových pohároch som to ešte nerozbalila. Všetko sadlo až tu!

? Pracovných povinností máte ako členka Medzinárodného olympijského výboru viac ako dosť. Nosíte si na zahraničné cesty aj zbraň, aby ste mohli trénovať?

- Veru, aj to sa mi stalo. Na zasadanie do Buenos Aires som cestovala „ozbrojená“. Bola som v plnej príprave, ktorú som neprerušila. Dvakrát denne som trénovala. Všetci vedia, že pre mňa je na prvom mieste ešte stále šport. No a druhý raz to bolo vo februári počas zimnej olympiády, kde som strávila mesiac a taký tréningový výpadok som si pred MS dovoliť nemohla. V Pjongčangu mi vyšli v ústrety, za čo im ďakujem.

? Po tomto zlatom double z ME je už Rio zabudnuté a myslíte na Tokio?

- Začínam veriť, že by to mohlo vyjsť a že by to mo- hla byť ozajstná bodka za mojou kariérou. To ale bude chcieť ešte veľa, veľa tréningu.

? Verili ste aj v druhé zlato z tímovej súťaže?

- Tam hádam ešte viac! S Veronikou Sýkorovou a Luciou Kopčanovou sme úžasný tím, ktorý môže myslieť na najvyššie priečky na vrcholných podujatiach.