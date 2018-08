Štyri mesiace od výbuchu bytovky na Obchodnej: Za opravy vysolia 250 000 €

Práce pokročili, no sťahovať sa nemôžu! V bytovke na Obchodnej ulici v Košiciach, kde si výbuch plynu 8. apríla vyžiadal život Ľudovíta († 92), je veľa bytov stále neobývaných.

Škody sa vyšplhali na stovky tisíc eur a rodiny si svoju situáciu museli vyriešiť zväčša svojpomocne. Niekomu pomohli príbuzní, iní šli do podnájmov. Situácia sa však má čoskoro zlepšiť. Správca už finišuje a čaká sa len na výťah.

Bytovka pripomína stavenisko. Postihnuté rodiny si postupne opravujú príbytky. „Byt zostal zdemolovaný. Nábytok, podlahy aj osobné veci boli zničené alebo od sadzí. Na ten pohľad nezabudnem,“ spomína Stela (26), ktorú Nový Čas zastihol pri maliarskych prácach. „Hypotéku nemáme a oprava nie je lacná. Odhadujeme, že nás opravy vyjdú až do 20-tisíc eur,“ povedala Košičanka.

Rodine časť zaplatila poisťovňa, no v podstate si pomáha sama.uviedla Stela, ktorá verí, že sa naspäť nasťahujú už budúci mesiac.

Na bytovom dome zatiaľ vymenili okná aj podlahy na balkónoch. „Väčšina majiteľov sa do konca septembra určite nasťahuje do bytov, lebo už budú hotové,“ uviedla správkyňa Silvia Bačová. Definitívnu sumu opráv ešte nepoznajú, no odhadujú ju na 250-tisíc eur.