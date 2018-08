Nezvyčajná terapia na Kačíne je ideálna pre alergikov: V apidomčeku vás lieči 120 000 včiel

Nezvyčajná terapia! Mestské lesy otvorili originálny apidomček, ktorý sa nachádza na Kačíne a v podstate ide o veľký včelí úľ s jednou menšou izbou.

V spodnej sekcii domčeka sa nachádzajú štyri úle približne s 120 000 kusmi okrídleného hmyzu a ľudia si môžu objednať polhodinový liečebný pobyt. Krátky relax v prítomnosti hučiaceho roja má vraj blahodarné účinky na alergikov alebo ľudí, ktorí trpia vysokým krvným tlakom.

K apiterapii stačí prekonať prvotný strach, pretože ku kontaktu so včelami nedôjde. Pod vyvýšenou drevenou časťou s malým vankúšom je sekcia, kde sú umiestnené úle a prelezeniu jednotlivých kusov dnu bráni hustá sieť. Živnostníčka Zora (54) z Bratislavy ju vyskúšala. „Je to príjemné,“ povedala. Vnútri je príjemné ticho a pokoj narúša len bzučanie. „Včely počujete, cítite ich, no ony sa k vám cez hustú sieťku nedostanú,“ hovorí s úsmevom.

Apiodomček

Človek však nevníma len ruch pracovitých včiel. Odnesie si aj ďalšie spomienky.prezradila Zora, ktorá si vybrala terapiu napriek tomu, že nevie o svojich žiadnych vážnych zdravotných problémoch.dodala milovníčka včiel.

4 úle

120 000 včiel

Jedna terapia: 20 - 30 min.

Cena: 15 eur

Ideálne pre alergikov

Jana Znášiková, lesná pedagogička

Apiterapia má základ v slove apis, čo znamená včela. Vhodná je pri oslabenej imunite, problémoch s krvným tlakom, alergiách, astme, ekzémoch, ale najmä pri chorobách spôsobených stresom.

Priebeh apiterapie

1. Objednať sa na termín, vylúčiť ťažké parfumy.

2. Treba prísť dobre naladený, osprchovaný, uvoľnený.

3. Je potrebné pohodlne sa obliecť a prispôsobiť sa včelám.

4. Vstúpiť do domčeka, ľahnúť si a relaxovať.