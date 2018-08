Umelecký svet smúti: Vo veku 85 rokov zomrel laureát Nobelovej ceny Naipaul

Vo veku 85 rokov zomrel v sobotu v Londýne britský spisovateľ V.S. Naipaul, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 2001. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Naipaul, ktorý sa v mnohých svojich dielach zaoberá najmä problematikou kolonializmu, zomrel v kruhu rodiny vo svojom londýnskom dome, uviedla spisovateľova manželka Nadira Naipaulová.

"Bol velikánom vo všetkom, čo dosiahol, a po tom, čo prežil život plný nádhernej tvorivosti a úsilia, zomrel v kruhu tých, ktorých mal najradšej," uvádza sa vo vyhlásení Naipaulovej manželky.

S Naipaulom "sme mali celý život rozdielne názory na politiku aj na literatúru, ale som smutný, akoby ma opustil milovaný starší brat", napísal na Twitteri spisovateľ Salman Rushdie.

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul sa narodil v roku 1932 na Trinidade, ktorý je súčasťou ostrovného štátu Trinidad a Tobago. V roku 1950 sa presťahoval do Británie, kde po štúdiách v Oxforde pôsobil ako rozhlasový reportér. Do sveta literatúry vstúpil v roku 1957 románom The Mystic Masseur (Mystický masér), ktorý sa v roku 2001 dočkal filmového spracovania. K ďalším jeho známym dielam patria romány In a Free State (V slobodnom štáte), za ktorý v roku 2001 získal Bookerovu cenu, The Enigma of Arrival (Tajomstvo príjazdu) z roku 1987 či román Half a Life (Pol života), ktorý vyšiel v roku 2001, keď sa Naipaul stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru.

Naipaul žil v grófstve Wiltshire na juhozápade Anglicka. V roku 1990 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila titul rytiera.