Žena si dala sprchu a to jej zmenilo život: V noci sa zobudila slepá so silnými bolesťami

Jedna sprcha jej zmenila život! Žena vďaka tomu oslepla.

Suzanne Dunne zo severoírskeho mesta Donabate zmenilo život jedno sprchovanie. Počas toho sa jej do oka dostal nebezpečný parazit. Ten spôsobil oslepnutie. „O 19:30 večer som išla do postele a o jednej hodine ráno som sa zobudila. Bola som slepá. Nevedela som, čo sa deje, pretože všetko bolo kompletne čierne,“ cituje The Sun Suzanne.

Manžel Suzanne v bolestiach previezol do nemocnice. Tam lekári zistili, že žene sa do oka dostal nebezpečný parazit. Suzanne do oka dostala počas sprchovania z vody z kohútika. Parazit sa dostal medzi jej oko a očnú šošovku. Organizmus nazývaný Acanthamoeba keratitis (AK) sa nachádza zväčša vo vodách jazera, no môže sa objaviť aj vo vode z kohútika či v bazénoch.

Lekári okamžite začali s liečbou. Počas 16 dní museli Suzanne vyplachovať oko bielidlom, aby tvora zneškodnili. Našťastie, po dlhej liečbe sa podarilo Suzannin zrak zachrániť. Sama si však spomína, že liečba ju veľmi bolela: „Bolo to akoby rezali horúcim nožom do môjho oka.“

Suzanne teraz dôrazne varuje všetkých ostatných. „To sa môže stať iba ľuďom, ktorí nosia kontaktné šošovky, pretože tie vytvárajú vákuum v oku. Takže ak sa niečo dostane do oka, šošovky to priľahnú. Chcem to zdôrazniť, pretože nechcem, aby si niekto prešiel tým istým, čím som si musela ja,“ varuje.