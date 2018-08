Slovenský majster zbrojí: Pod Urpín mieri gólman so skúsenosťami z KHL i repre

Hokejový brankár Samuel Baroš (24) sa po rozviazaní zmluvy s HC Nové Zámky dohodol na spolupráci s úradujúcim majstrom Tipsport Ligy HC '05 iClinic Banská Bystrica.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S novým zamestnávateľom podpísal ročný kontrakt.

"Rozhodol som sa v sekunde. Navyše ma to stálo veľa úsilia aj peňazí, aby som mohol odísť z Nových Zámkov, ale povedal som si, že takáto príležitosť príde možno len raz za život, a tak som niečo obetoval, aby som mohol prísť. Je to klub s najvyššími ambíciami, takže aj ja som sem prišiel vyhrávať a odchytať čo najviac dobrých zápasov," povedal Baroš v rozhovore pre klubový web.

Dvadsaťštyriročný Baroš je odchovancom Slovana, neskôr pôsobil v HKM Zvolen. Uplynulý ročník začal na skúške v HK Mountfield Hradec Králové, no pôsobil v HC Nové Zámky, kde bol po príchode jasnou jednotkou. Klubu pomohol do play off, tam Novozámčania vypadli s Nitrou. Na prelome rokov 2013 a 2014 si zachytal na MSJ.

"Som veľmi nadšený, že sa nám podarilo získať Samuela Baroša. Je to za posledných niekoľko rokov jeden z najlepších mladých brankárov tejto súťaže. Sme šťastní, že sa nám podarilo podpísať ho. Vieme, že sme potrebovali brankára, takže sme spokojní s touto posilou. Samuel bol niekoľko sezón jednotkou mužstiev Tipsport Ligy."

"Som teda nadšený, že máme brankára, ktorý je schopný bojovať o pozíciu jednotku aj u nás. Razom tak máme v tíme veľkú konkurenciu aj na brankárskom poste, pretože na ostatných pozíciách už značná bola, hlavne v defenzíve,“ povedal tréner Banskej Bystrice Dan Ceman.