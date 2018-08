Peter Sagan v životnej forme: Získa ďalší cenný dres do zbierky?

GLASGOW - Je proste výnimočný! Slovenský cyklista Peter Sagan (28) mal na sebe štandardnú reprezentačnú tímovú uniformu naposledy v roku 2011.

Prednosť mali totiž dres slovenského šampióna, tričká pre lídra podujatí či bodovacích súťaží a v neposlednom rade dúhová pýcha majstra sveta, ktorú získal trikrát po sebe. Dnes sa o 11.30 SELČ vydá na viac ako päťhodinový boj o druhý dres majstra Európy vo svojej zbierke.

Prvý raz ho náš Tourminátor získal pred dvoma rokmi vo francúzskom Plumelecu, vlani v dánskom Herningu ho neobhajoval. Peter sa momentálne nachádza na vrchole fyzických síl, preto nečudo, že v pretekoch s hromadným štartom v škótskej metropole sa jeho meno spomína najčastejšie na prvom mieste medzi favoritmi na zisk titulu.

Pomáhať mu budú slovenskí kolegovia Marek Čanecký, Martin Mahďar, Róbert Málik, Ľuboš Malovec a Patrik Tybor. „Nemôžem sa dočkať, kedy budem bojovať o zlato na ME. Dám do toho všetko, ale budú to ťažké preteky,“ odkázal Sagan fanúšikom na sociálnych sieťach.

Organizátori tento rok pripravili 14,4 km dlhú zvlnenú trať v uliciach Glasgowa. Jazdci budú musieť tento okruh prejsť dohromady až 16-krát (230 km). Tieto podmienky najviac vyhovujú šprintérom a klasikárom.

Každé zo 16 kôl obsahuje aj stúpanie St. Vincent Street, ktoré však pre Petra Sagana nebude znamenať žiadnu prekážku. Medzi jeho úhlavných súperov patria úradujúci olympijský šampión Greg Van Avermaet z Belgicka, Nemec John Degenkolb, obhajca trofeje Alexander Kristoff z Nórska či Nemec André Greipel.

Brita Marka Cavendisha na poslednú chvíľu vyradili zdravotné problémy, z domácich jazdcov nebudú štartovať ani čerstvý víťaz Tour de France Geraint Thomas, ktorý na rovnakej trati v Glasgowe vyhral titul na Hrách Commonwealthu v roku 2014, ani jeho oddielový kolega Chris Froome.

Najväčší Saganov súper

Greg Van Avermaet (33, Belgicko)

Tím: BMC Racing

Najväčšie úspechy: olympijský víťaz z Ria 2016, víťaz Paris - Roubaix 2017

Boj o titul v priamom prenose

Slovenskí diváci sa môžu tešiť! RTVS cyklistické ME odvysiela od 11.25 h na Dvojke.

„Diváci RTVS chcú vidieť Petra Sagana na obrazovkách. Jeho rozhodnutie štartovať na európskom šampionáte bol pre nás jasný signál, aby sme začali rýchlo konať. Prvotná predstava majiteľa vysielacích práv o cene pre slovenský trh bola asi štvornásobne vyššia, ako sme mohli investovať minúť. Dnes hrdo konštatujem, že dohoda je na svete bez zbytočného plytvania. Osobne sa teším na prenos z Glasgowa a ďalšie kúsky slovenského cyklistického génia,“ uviedol šéf športovej sekcie RTVS Matej Hajko.

Slováci dnes na štarte

Peter Sagan (Bora-hansgrohe)

Marek Čanecký, Patrik Tybor, Martin Mahďar (Dukla Banská Bystrica)

Ľuboš Malovec (CK Spartak Tlmače)

Róbert Málik (CK Příbram)