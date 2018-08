Indiu sužujú monzúnové dažde: Vyžiadali si už najmenej 37 obetí

Najmenej 37 osôb zahynulo od stredy v juhoindickom štáte Kérala v dôsledku prívalových dažďov.

Väčšina z obetí sa utopila alebo prišla o život pri zosuvoch pôdy. Vyše 35 000 ľudí sa podľa tamojších úradov ocitlo bez strechy nad hlavou, informovala v sobotu agentúra DPA.

"Od piatka bolo hlásených deväť ďalších úmrtí, celkový počet tak stúpol na 37. Najviac zasiahnutý je horský okres Idukki, kde evidujú 18 mŕtvych," uviedol predstaviteľ indického úradu pre zvládanie katastrof. V zmienenom okrese uviazlo podľa miestnych médií v súkromnom stredisku 54 turistov vrátane viacerých zahraničných, ktorých napokon zachránili vojaci.

Dovedna 35 874 ľudí doposiaľ v Kérale evakuovali z dedín ležiacich v nízkopoložených oblastiach. Ubytovali ich v zhruba 350 dočasných prístreškoch, ktoré na tento účel zriadila vláda.

Dážď v oblasti síce v sobotu ustál, miestne úrady sú však naďalej na pozore, keďže podľa predpovedí by sa už čoskoro malo znovu rozpršať. Porásť by tiež mohla bilancia obetí, keďže záchranári momentálne prenikajú do čoraz neprístupnejších oblastí.

Obdobie monzúnových dažďov v Indii tradične trvá od júna do konca septembra. Dažde sú veľmi osožné pre miestne poľnohospodárstvo, zároveň však spôsobujú obrovské škody i straty na životoch.