Príkladný bojovník, srdciar i rekordman MS: Úspešná trénerská premiéra v Bayerne

Bývalý nemecký futbalový útočník Miroslav Klose (40) prežil vďaka výhre tímu Bayernu Mníchov do 17 rokov nad Wiesbadenom v pomere 3:1, úspešný debut na lavičke bavorského veľkoklubu.

Pre majstra sveta z roku 2014 to bola premiéra na pozícii hlavného kouča.

Najlepší strelec histórie svetových šampionátov Klose, ktorý ako hráč prešiel Bayernom, Brémami, Kaiserslauternom či Laziom Rím, začal po skončení kariéry so štúdiom na získanie trénerskej licencie. Vyhlásený kanonier by rád v budúcnosti trénoval v bundeslige.

"V opačnom prípade by som si zvolil inú cestu, ale najskôr musím sám cítiť, že na to mám," povedal účastník štyroch svetových šampionátov, z ktorých má okrem zlata ešte striebro a dva bronzy. So 71 gólmi v 137 zápasoch za reprezentáciu je nemeckým rekordmanom.