Vodič Peter († 26) zahynul po zrážke s autobusom: Bolo v ňom 40 ľudí

V katastri obce Lieskovec (okres Zvolen) sa v sobotu nadránom stala smrteľná dopravná nehoda. Prišiel pri nej o život Peter († 26) zo Zvolena.

Podľa doterajšieho vyšetrovania objasňovania vodič Peter za volantom osobného auta Audi A4 išiel v smere od Zvolenskej Slatiny, pričom v dôsledku neprimeranej rýchlosti prešiel v miernej pravotočivej zákrute do protismeru, kde narazil do autobusu. Osobné auto po náraze odhodilo do zvodidiel a následne na odstavnú plochu pri ceste.

Vodič Peter († 26) pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy - uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Na mieste zasahovali aj hasiči, ktorí pomáhali cestujúcim. "Hasiči pomáhali cestujúcim z autobusu aj s vyťahovaním batožiny," pripomenul operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vo Zvolene Ján Tuček

Podľa informácií z operačného strediska HaZZ sa v autobuse s lučeneckou značkou viezlo asi 40 cestujúcich. Nikto z nich by nemal byť zranený.