Kontroverzný Mourinho nešetril slovami chvály: Pogba je monštrum

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v úvodnom kole Premier League nad Leicestrom 2:1. Paul Pogba nastúpil ako kapitán a tréner Jose Mourinho ho vychválil do nebies.

Pogba si na rukáv navliekol kapitánsku pásku, čím kormidelník "červených diablov" Jose Mourinho utíšil mediálne šumy, podľa ktorých nemá francúzsky stredopoliar pod ním na ružiach ustlané a mohol by mužstvo opustiť. "Pogba je monštrum. Počítal som s ním na 60 minút, on odohral vyše 80. Bol fantastický, jeho prínos pre tím je neopísateľný. Po návrate z majstrovstiev sveta dostal voľno a vynechal časť prípravy, ale dnes ukázal, že je to hráč svetovej extratriedy. Výborne sa zhostil svojich úloh," povedal Mourinho.

Jeho náprotivok Claude Puel napriek prehre pochválil svojich zverencov. "Nedosiahli sme výsledok, o ktorý sme sa chceli na pôde favorita pokúsiť. Náš výkon sa mi však pozdával. Hráči predviedli dobrý futbal, dokázali si vytvoriť šance. V prvom polčase sme boli pre United nebezpeční, po zmene strán už sa prejavila väčšia kvalita súpera."