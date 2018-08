Študenti skonštruovali ekologickú motokáru: Jazdí na vzduch, náklady na prevádzku vás milo prekvapia

Študenti z Helwanskej univerzity v Egypte skonštruovali motokáru, ktorú poháňa stlačený vzduch. Vozidlo je výslednou prácou ich dlhoročného štúdia a malo by im pomôcť úspešne spromovať. Celkovo ich stálo len 867 eur!

K nápadu zostrojiť vozidlo, ktoré by poháňal vzduch, doviedli študentov rastúce ceny energií v krajine. „Prevádzkové náklady budú takmer nulové,“ povedal Mahmoud Yasser, jeden z autorov. „Používa sa len stlačený vzduch. Neplatí sa za žiadne palivo a nie je potrebné chladenie,“ dodal. Do motokáry sa zmestí síce iba jeden človek, ale na prepravu do práce by to mohol byť užitočný prostriedok.

Vozidlo dokáže ísť rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu a vie prejsť 30 kilometrov bez dopĺňania vzduchu v tlakových fľašiach. Študenti však chcú zvýšiť jeho maximálnu rýchlosť až na 100 km/h. Snažia sa tiež vyzbierať peniaze, aby mohli vozidlo vylepšiť a rozbehnúť jeho hromadnú výrobu.