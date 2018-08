Bizarný spor v Bardejove: Pre kikiríkanie kohúta zasadajú úrady aj polícia!

Na Hornom Šariši riešia zložitú kauzu. Anonym tvrdiaci, že je obyvateľom ubytovne pre zdravotníkov, žiada, aby mesto Bardejov umlčalo kohúta. Prekáža mu, že zviera kikiríka a on nemôže spať.

Na kohúta sa sťažoval u primátora, na mestskej polícii, u krajských poslancov aj na Združení miest a obcí Slovenska. Kohút – hoci ho majitelia medzičasom vymenili za iný exemplár – sa však neumúdril! Kohút zatiaľ nikomu neprekážal. Až pred mesiacom začali na úrad chodiť listy, v ktorých anonym žiada, aby nekikiríkal. „Vyzerá to tak, že pán bývajúci na Ulici sv. Jakuba prihlásil kohúta do speváckych súťaží. Inak si ťažko vysvetliť, že napriek sťažnostiam mu umožňuje vyspevovať od rána do večera. Kohút si aj dnes veselo a hlasno kikiríkal od 3. hodiny ráno. Rušil nočný pokoj a neumožňoval pokojný spánok,” píše sa v jednom z listov.

Na Mestskom úrade sa kohútom zaoberá Mestská polícia, sociálne oddelenie i oddelenie životného prostredia. „Mestskí policajti navštívili majiteľov kohúta. Snažili sme sa situáciu vyriešiť. Pokuty za kikiríkanie však ukladať nemôžeme,” uviedol vedúci oddelenia životného prostredia Slavomír Kmecík. „Pomohlo by, keby pisateľ vystúpil z anonymity a sťažnosť by sme konzultovali osobne,” vraví vedúca sociálneho oddelenia Tatiana Fedáková. Dcéra majiteľky domu Stanislava tvrdí, že po návšteve „mestskáčov" kohúta vymenili za iného.

„Ten má podľa mňa oveľa menej škrekľavý hlas. Navyše, na kurník na noc kladieme celtu, aby kohút nezistil, že sa brieždi,” vysvetľuje s tým, že to žiaľ nepomohlo. „Má v sebe biologické hodiny a kikiríka aj tak. Neviem, čo by sme ešte mohli urobiť. Moja mama má cez 80 rokov. Celý život je zvyknutá na domáce vajíčka. Rada by som sťažovateľovi vyhovela, ale nemám iné riešenie,” dodala. „Situáciu sme konzultovali s právnikom a podľa neho môže problém vyriešiť len súd,” uzavrel Kmecík.