Manželia sa ani po 2 rokoch k vysnívanému domu nedostali: Zacvakali 22 000 € a stále bývajú v chatke!

Na svoj príbytok márne čakajú. Ján Jonáš (30) z Krupiny s manželkou Luciou takmer pred dvoma rokmi vydražili rodinný dom v Devičí. Pár si na kúpu šetril a zvyšok si požičal od príbuzných.

Napriek tomu, že od decembra 2016 figurujú na liste vlastníctva, do svojho domu sa doteraz nedostali a bývajú v Jánovej záhradnej chatke. Medzitým mali svadbu, narodilo sa im dieťa, lenže stále žijú v provizórnych podmienkach. Pôvodní majitelia sa dlho odmietali vysťahovať, a aj keď tam už nežijú, mladá rodinka sa nemôže nasťahovať. Súd totiž stále nerozhodol. Ján s Luciou si v októbri 2016 vydražili nehnuteľnosť za 22 100 €. Vtedy do svojho vysnívaného domu vkročili prvý, ale aj posledný raz.

Problémy im totiž začali robiť jeho pôvodní majitelia, ktorí v ňom bývali až do apríla. Preto podali trestné oznámenie za neoprávnené užívanie cudzieho majetku a neoprávnené obohacovanie sa, no bývalí majitelia zažalovali aukčnú spoločnosť a žiadajú neplatnosť dražby. „Súd po 9 mesiacoch rozhodol, žeJa som sa zdržal zásahov, no ešte predtým som odpojil elektrinu. Potom som už do ničoho nezasahoval. Napriek tomu mi exekútor v januári zablokoval účet a zadržal 1 400 €, lebo som porušil odkladné opatrenie. Toto však vôbec nie je pravda,“ hovorí zúfalý Ján, ktorý nemá peniaze ani dom.

Bývalí vlastníci v ňom už nebývajú. Dostali sociálny byt, lenže dom užívať nemôže ani mladý pár s dvojmesačným bábätkom. Exmajitelia nelenia a rozpredávajú zariadenie nehnuteľnosti a polícia s tým nič nezmôže. „V júni sme mali mať súdne pojednávanie, no exmajitelia sa ohradili, že nemajú advokáta. Stále to naťahujú. Doteraz sme boli bezdomovcami kvôli bývalým vlastníkom, teraz sme kvôli štátu a súdom,“ uzavrel nešťastný muž, ktorý musí s manželkou a malým synčekom bývať v záhradnej chatke.

Musia čakať

Slavomír Slávik, advokát

- Manželia Jonášovci by mali podať odvolanie voči neodkladnému opatreniu, ktoré vydal súd a ktoré im bráni užívať kúpenú nehnuteľnosť. V prípade, ak odvolanie podali, neostáva im nič iné, len čakať na rozhodnutie odvolacieho súdu.

Neistý termín pojednávania

Nina Spurná, hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici

- Pojednávanie odročili, pretože 29. mája 2018 súdu doručili žiadosť žalobcov. Ako dôvod na odročenie uviedli, že požiadali Centrum právnej pomoci v Banskej Bystrici o priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc. Pokiaľ nebude právoplatne rozhodnuté o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci, z dôvodu tejto procesnej prekážky nejde predbežne vytýčiť termín pojednávania.