Bardejov sa mení na nepoznanie: Zmizla jedna celá ulica, nahradili ju starobylé hradby

Nádherné mesto zapísané do zoznamu UNESCO mení svoju tvár. V historickom centre Bardejova zmizla jedna celá ulica a nahradili ju starobylé hradby, ktoré vyzerajú tak, ako ich postavili v 15. storočí.

V starobylom meste na severovýchode Slovenska, ktoré má jedno z najzachovalejších hradobných opevnení u nás, sa pustili do náročnej práce minulý rok. Jedna z ulíc doslova zmizla a nahradili ju hradby. „Pri ich budovaní sme použili zvyšok kameňov, ktoré boli pod zemou, časť sme museli doplniť,” prezradil Miroslav Grus, vedúci Oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Bardejove. Obnova sa začala už v roku 2015 archeologickým prieskumom. Prvú etapu, ktorá stála mesto 1,06 milióna €, sa nedávno podarilo dokončiť.

„Veža takzvaného Horného hradu je už hotová. Pribudol do nej presklený výťah, ktorý vedie do podzemia. V ňom bude onedlho otvorená kaviareň. Tiež tam plánujeme sprístupniť výstavu predmetov, ktoré sa našli pri renovácii hradieb. Všade sme sa snažili zachovať starobylú podobu objektu. Z historického kameňa je dokonca aj jedna zo stien na podzemnej toalete, ktorá je zároveň múrom bašty,” vysvetlil Grus. Súčasťou obnovy jej aj rekonštrukcia amfiteátra. „Ten by sme chceli dokončiť do nášho známeho jarmoku, ktorý sa začne 23. augusta,” uzavrel vedúci. V Bardejove chcú v renovácii historických hradieb pokračovať.