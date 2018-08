Nový spor v koalícii? Minister obrany Gajdoš útočí na Glváča: Vojna pre hotelové pozemky!

Krásne prostredie a čistá voda na Zemplínskej šírave na východe Slovenska v tomto období priťahujú množstvo dovolenkárov.

Na vodnej nádrži stojí Hotel Granit, ktorý patrí spoločnosti ministerstva obrany Horezza, a. s. Nový Čas zistil, že práve tento hotel je kameňom sváru medzi súčasným a bývalým ministrom obrany. Šéf rezortu Peter Gajdoš (59) z SNS totiž začal prenajímať susediace pozemky so športoviskami, ktoré odpredali za jeho predchodcu Martina Glváča (50). Gajdoš tento krok považuje za nepochopiteľný. Akciová spoločnosť Horezza spravuje rekreačné zariadenia ministerstva obrany. Medzi ne patrí aj Hotel Granit, ktorý stojí v luxusnej lokalite Zemplínskej šíravy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

K tomu do roku 2015 prislúchali aj veľké pozemky s bufetom, toaletami či športoviskami, ako sú tenisové a volejbalové kurty či minigolf. Tieto však vtedajšie vedenie firmy na čele so Stanislavom Brečkom odpredalo súkromnej spoločnosti Z. O. A. za vyše 183 000 € bez DPH. „Hotel tak zostal prakticky bez možnosti akýchkoľvek vonkajších voľnočasových aktivít. Dôvody, prečo k takémuto kroku bývalé vedenie spoločnosti Horezza pristúpilo, nám nie sú známe, pretože pochopiteľne je zrejmé, že ponukou športovísk a pod. dokáže Hotel Granit osloviť širšiu škálu klientov,“ uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

V súčasnosti si tak rovnaké pozemky, ktoré predali, prenajímajú. Zmluva je zatiaľ stanovená od júna do konca septembra. Súkromník vraj nemal záujem udržiavať pozemky ani ich ponúkať klientom. Vďaka prenájmu vraj rozšíria ponúkané služby aj paletu klientov. Dokopy ich to vyjde na 3 500 eur bez DPH. Gajdoš je na svojho predchodcu nabrúsený. „Súčasné vedenie ministerstva a spoločnosti Horezza považujú konanie predchádzajúceho vedenia Horezza v tejto záležitosti za nepochopiteľné a v plnej miere sa od neho dištancujú,“ zakončila Capáková. Nový Čas žiadal o vysvetlenie exšéfa rezortu obrany Martina Glváča zo Smeru. Ten tvrdí, že v prvom rade je za riadenie spoločnosti zodpovedný manažment. Na druhej strane vysvetľuje, že hotel na Šírave dlhodobo zápasil s nízkou vyťaženosťou a so zlými hospodárskymi výsledkami.

Izby boli v pôvodnom stave z 80. rokov. „Stav zariadenia mal určite vplyv na dlhodobo nízky záujem rekreantov, pričom klesal aj počet vojakov, ktorí ho využívali,“ povedal Glváč. Počas jeho pôsobenia sa zariadenie dostalo do prevádzkového zisku a zrekonštruovali sa 2/3 hotela. „Generálny riaditeľ mohol navrhnúť len predaj takého prebytočného majetku, ktorý nesúvisel so zabezpečením primárneho predmetu činnosti hotela. V tejto súvislosti som ja osobne neraz zasiahol a zastavil návrhy manažmentu na odpredaj majetku,“ skonštatoval s tým, že aj za jeho éry rozhodnutia o zbavení sa majetku predkladal nominant Galka z SaS. „Predávaný mal byť len prebytočný majetok predstavujúci neustále zvyšované náklady na jeho údržbu,“ háji sa Glváč.

Čo sa predalo a teraz znovu prenajíma