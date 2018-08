TOTO Pasienky už dlho nezažili: Greif mal na penalty Rapidu recept

Takmer desaťtisícové publikum na Pasienkoch bolo vo štvrtok večer svedkom vydretého víťazstva futbalistov Slovana Bratislava nad Rapidom Viedeň 2:1 v 1. zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.

Fanúšikovia oboch mužstiev neúnavne povzbudzovali svojich a taká atmosféra na bývalom štadióne Interu už dlho nebola.

Hostí dostal do vedenia v 12. minúte Stefan Schwab, ale kapitán "belasých" Vasil Božikov v 29. minúte vyrovnal. V druhom polčase si dal vlastný gól stopér hostí Mateo Barač a domáci brankár Dominik Greif zlikvidoval penaltu. Úspešnejší z konfrontácie Slovan - Rapid nastúpi v play off o skupinovú fázu proti postupujúcemu z dvojice Hajduk Split (Chorv.) - FCSB, v prvom súboji v Chorvátsku sa zrodila bezgólová remíza.

"Dosiahli sme víťazstvo, po ktorom sme veľmi túžili. Prvý polčas nebol úplne podľa mojich predstáv. Možno tam bola istá obava. Rapid ukázal svoju kvalitu. Jeho hráči boli silní na lopte, hrali jednoducho na jeden-dva dotyky. Neubránili sme štandardku, čo by sa nemalo stávať, ale naša reakcia bola výborná. Po dobre zahratom rohovom kope Vasil Božikov vyrovnal. Cez prestávku sme hráčom zdôrazňovali, že súper je hrateľný," hodnotil duel tréner domácich Martin Ševela.

"V druhom polčase sme ukázali vášeň a radosť. Chalani dokázali, že môžu hrať dobrú partiu s top tímom. Mali sme tlak, šance, súper si pod tlakom strelil vlastný gól. Boli tam ďalšie závary, Čavrič a Saláta mohli náš náskok zvýšiť. Penalta bola z môjho pohľadu diskutabilná, ale Domino Greif výborne zareagoval. Podržal mužstvo aj inými zákrokmi. Je to skvelé preňho i pre celý klub," dodal kouč rekordného slovenského majstra, ktorý vyzdvihol atmosféru:

"Veľmi ma potešili aj fanúšikovia. Boli skutočným dvanástym hráčom. Išla z nich emócia a obrovská energia. Toto potrebujú naši hráči – mať za sebou takúto lavínu, ktorá ich ženie dopredu. Aj vďaka fanúšikom sme dosiahli toto víťazstvo. Hráči nechali na ihrisku srdce a vyplatilo sa to, šťastie naklonili na svoju stranu. Sme len v polčase, všetko je otvorené. Musíme zostať pokorní, zodpovedne sa pripraviť na ligu a potom na odvetu vo Viedni. Škoda, že sme neudržali čisté konto, ale do Viedne môžeme ísť hrdo a pobiť sa o postup."

Hrdinom domácich bol 21-ročný brankár Greif, ktorý nahradil v zostave chorého Michala Šullu. Na začiatku druhého polčasu podržal tím výborným zákrokom a z protiútoku si dal Rapid vlastný gól. "Na to, aký bol priebeh, musíme výsledok 2:1 brať. Mohli sme síce nejaký ten gól pridať. Ale oni si dali vlastný gól, nepremenili penaltu, takže mohlo to byť určite aj horšie. Z tohto pohľadu musíme brať to, čo máme a pripraviť sa na odvetu," povedal v mixzóne. Hostia v prvom polčase po krásnom lobe trafili len brvno domácej brány a Greif len zdupľoval:

"Mali sme viackrát šťastie. Ja som už vtedy išiel pre loptu do brány, že je gól."

V 81. minúte po zákroku Vukana Savičeviča na útočníka Deniho Alara v šestnástke mali Viedenčania šancu vyrovnať z penalty. Greif ale vytiahol skvelý zákrok: "Bolo tam dlhšie čakanie, takže som sa snažil listovať v pamäti, aký hráč kope, pretože som pozeral video, kto kam približne kope. Kopol to tam, kde ukázalo video, takže zasa šťastie. Pri dorážke som sa tam dosť vrtel, bol som zmätený, takže som to nevidel. Ale potom som sa pozrel na čiarového rozhodcu a zástavka zostala dole, to bolo podstatné."

Aj mladíka v drese Slovana príjemne prekvapili zaplnené tribúny a atmosféra. "Ani neviem, či som niekedy videl takto zaplnené Pasienky, možno v predchádzajúcich pohárových zápasoch v Európe, keď som bol podávač lôpt. A ani to si nie som istý. Bola tu naozaj úžasná atmosféra a sme veľmi vďační fanúšikom, že v takom počte prišli. Je to teraz fifty fifty, ideme sa tam pobiť o postup," uzavrel.

Odveta je na programe 16. augusta o 20.30 h vo Viedni.