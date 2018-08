Kuzminovej smoliarske preteky: Najskôr tvrdý pád, potom jej Nóri vyviedli TOTO

V nórskom Ålgårde sa od nej šťastie odklonilo. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (33) síce najskôr v pretekoch s hromadným štartom skončila druhá, potom ju však pripravil o lepšie umiestnenie pád.

V šprinte na kolieskových lyžiach v zjazde nepríjemne spadla a vďaka prilbe sa pád zaobišiel od vážnejších zranení.

"Preteky som mala dobre rozbehnuté, dostala som sa do finále so streľbou 0-0 som to mala vyhrať. Potkla som sa ale a spadla som. Stratila som veľa času, kým som sa pozbierala. Presvedčila som sa tak, že nie nadarmo sa používa prilba. Veľká smola, ale dôležité poučenie. Odteraz ju budem vždy mať na tréningu a pretekoch, lebo mi zachránila život," napísala Anastasia na sociálnu sieť, ktorá v šprinte skončila štvrtá.

A aby toho nebolo málo, tak organizátori podujatia Blink Classic sa vyznamenali poriadnym trapasom. Z trojnásobnej olympijskej víťazky totiž urobili Švédku! V tabuľke výsledkovej listiny k jej menu pridelili švédsku vlajku...