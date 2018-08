Princ Charles pôsobí často prísne a chladne: Kamarát odhalil, aký je v skutočnosti

Len veľmi málo Američanov môže nazývať princa Charlesa priateľom. Až na Josefa Cicio.

Obchodník a konzultant hviezd nedávno napísal svoju prvú knihu Friends: Bearing Gifts, v ktorej zaznamenáva priateľské vzťahy, ktoré si vytvoril počas svojej kariéry. Zahŕňa napríklad aj princeznú Grace z Monaka, Audrey Hepburn a Joan Rivers. No jedno nepravdepodobné priateľstvo, ktoré si vytvoril, je s britským princom Charlesom.

Josef Cicio povedal, že to bolo práve cez komičku Joan Rivers, ktorá sa síce priamo s princom nepoznala, jej známy bol však Robert Higdon, americký riaditeľ The Prince's Trus, charitatívnej organizácie, ktorú založil princ Charles v roku 1976 na pomoc mladým ľuďom.

Potreboval však pomoc a Robert Higdon navrhol, aby im práve Josef poskytol obchodné rady. Josef nemusel veľmi dlho premýšľať. "Bol som veľmi nervózny," povedal pre FoxNews. "Nikdy som kráľovskú výsosť nestretol. Zrazu som dostal všetky druhy protokolov o tom, ako sa mám správať, čo mám povedať prvý raz, čo mám povedať druhý raz. Bolo toho veľa a jasné, že ma to iba viac znervóznilo." Pravidlá napríklad zahŕňalo to, že nikdy nemáte podávať ruku, pokiaľ to neiniciuje princ. Každé stretnutie sa začína tým, že musí byť nazvaný "kráľovskou výsosťou", a potom zase "sir", teda pane.

Josef sa veľmi obával, že sa pokĺzne. "Moje srdce bilo neuveriteľnou rýchlosťou. Podal mi ruku a, našťastie, nebolo nič z toho, čo som očakával. Cítil som sa s ním úplne v poriadku, priam uvoľnene. Má v sebe veľmi veľa grácie a je milý, no vždy si musíte dávať pozor. Nikdy sa ho nesmiete dotknúť a keďže som pôvodom Talian, som na dotyky zvyknutý. Nikdy sa nesmiete dotknúť člena kráľovskej rodiny."

Napriek stretnutiu s potenciálnym budúcim kráľom Anglicka bol Josef šokovaný tým, čoho sa stal svedkom. "Na stretnutí boli dva stoly. Očakávate, že vás budú ľudia obsluhovať, ale nič z toho to nie je. Dom je neuveriteľný, proste typický anglický vidiecky dom. Charles si vytvoril vlastné zložky na naše stretnutie, kde bolo moje meno. Vyzeralo to naozaj profesionálne. Na čaj sme mali 45 minút, ale strávili sme spolu viac ako hodinu a pol."

"Bol naozaj veľmi úprimný, má skvelý zmysel pre humor, bezchybne oblečený a vidí do vás. Fakt má asi najhoršieho mediálneho agenta na svete, pretože to nebolo nič, čo som očakával. Je skutočne úžasný." V médiách vždy Charles pôsobí ako chladný a ľahostajný, najmä v čase, keď bol ženatý s princeznou Dianou, matkou svojich synov, princov Williama a Harryho. Josef Cicio tvrdí, že princ Charles má ďaleko od obrazu, aký o ňom vytvorili médiá v priebehu rokov.

Čo by malo byť pre bežného smrteľníka nepravdepodobné sa zmenilo veľmi rýchlo. Josef Cicio sa s princom Charlesom spriatelil a trvá to ešte aj dnes. Tvrdí, že princ neváha zodvihnúť telefón a kedykoľvek zavolať, ale rád posiela aj dlhé, ručne písané listy. "Nanešťastie sa však čítajú veľmi ťažko. Jeho rukopis je horší, než môj."