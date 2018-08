Najlepší brankár majstrovstiev sveta prichádza do Realu Madrid: Splnil som si sen

Belgický futbalový reprezentačný brankár Thibaut Courtois sa z Chelsea Londýn sťahuje do Realu Madrid. S novým zamestnávateľom podpísal šesťročný kontrakt. Opačným smerom po dohode zainteresovaných putuje na ročné hosťovanie Chorvát Mateo Kovačič.

Thibaut Courtois si prestupom do Realu Madrid splnil detský sen. Povedal to po príchode do španielskej metropoly z londýnskej Chelsea, ktorá za neho získala odstupné 35 miliónov eur a na ročné hosťovanie chorvátskeho stredopoliara Matea Kovačiča.

"Dnes som si splnil sen. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Pracoval som tvrdo, aby som sa dostal až sem, do najlepšieho klubu na svete. Odmalička som sníval o tom, že budem nosiť dres Realu Madrid," vyhlásil Courtois, ktorý v rokoch 2011-2014 pôsobil v tíme Atletica, mestského rivala Realu.