Napätie v Dolnej Krupej pre ruský gang: Vzbura proti Nočným vlkom!

Okolo Nočných vlkov je opäť rušno. Putinovi propagandistickí motorkári, ktorí si rozložili jedinú európsku centrálu na Slovensku, vzbudzujú vášne aj medzi obyvateľmi Dolnej Krupej (okr. Trnava).

Mnohí sa podpísali pod výzvu starostovi, v ktorej upozorňujú, že základňa gangu je v rozpore s územným plánom obce.

Budova, v ktorej sa usídlili Noční vlci, je v pláne vedená ako plocha určená na poľnohospodársku výrobu. Majiteľ objektu Jozef Hambálek tu čoskoro chce otvoriť vojenské múzeum. V areáli sa nachádza aj bar a tankodróm, na ktorom nedávno cvičila aj extrémistická skupina Slovenskí branci. Podľa signatárov výzvy ide o evidentné porušenie stavebného zákona a starostu a poslancov žiadali, aby voči tomu zakročili. „Je porušený územný plán obce, je to jediná možnosť, čo obec môže v tejto situácii robiť. Problém je v tom, že v územnom pláne obce je lokalita Rybníčky uvedená ako poľnohospodárske družstvo,“ vysvetlil iniciátor výzvy Michal Magula.

Ešte pred zasadnutím obecného zastupiteľstva si starosta s poslancami išli na pozvanie Hambálka celý areál Nočných vlkov prezrieť. „Videli sme muzeálne typy motoriek, áut, nejaké artefakty z druhej svetovej vojny. Poľnohospodárska výroba sa tam nerobí. Pripravuje sa zisťovanie zo strany Štátnej stavebnej inšpekcie z Nitry.povedal starosta Dolnej Krupej Teofil Mihalovič. Poslanci vzali výzvu obyvateľov na vedomie, ale základňu motorkárov nepovažujú za problém. „Boli nám predstavení traja páni. Som si predstavovala inak Nočných vlkov. Sú to starší páni, otcovia a starí otcovia. Neviem si ich predstaviť ako gangstrov,“ vyhlásila poslankyňa Jana Lehotová.

Zmenia plán?

Na čele zoskupenia pritom stojí Alexander Zaldostanov - tzv. Chirurg, pričom je aj na sankčnom zozname Európskej únie. Noční vlci sa tiež hlásia k tomu, že pomáhali pri okupácii Krymu či sa zapájali do bojov na Ukrajine. Signatárov výzvy prišiel podporiť aktivista Juraj Smatana, ktorý upozornil stavebnú inšpekciu na porušenie zákona. „Keby toto urobil nejaký živnostník, tak bude lietať jedna pokuta za druhou a ja celkom nerozumiem, prečo štátne orgány sa tvária, že je všetko v poriadku,“ dodal Smatana. Majiteľ základne Nočných vlkov poslancom povedal, že chce dať pozemok do súladu so stavebným zákonom. V praxi to znamená, že buď areál prerobí na družstvo, alebo budú musieť poslanci zmeniť územný plán. Iniciátori výzvy ich žiadajú, aby tak nerobili.