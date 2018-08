Golonka spomína na stretnutia so slovenskou hviezdou NHL Mikitom († 78): Ako som Stana obliekol do dresu ČSSR

Skvelí športovci, ľudia i priatelia. Hokejisti Stan Mikita († 78) a Jozef Golonka (80) síce spojili svoje kariéry s rôznymi kontinentmi, no viackrát sa stretli a robili výborné meno Slovensku.

Podľa Golonku, ktorý si s legendou NHL v roku 1967 zahral na tréningu reprezentácie Československa, bol práve Mikita najlepším slovenským hokejistom histórie. O to viac ho mrzí, že ho už nemohol navštíviť počas tohtoročnej cesty do Chicaga.

Rodáka z Liptova považovali v roku 1967 za najlepšieho hokejistu sveta a práve vtedy si v dnešnom Zlíne zatrénoval s reprezentáciou ČSSR. „S Vladom Dzurillom sme tam boli jediní dvaja Slováci a Stan dostal dres,“ povedal nám Jozef Golonka, ktorý si dobre spomína aj na fotografiu s Mikitom, ktorý sedel na mantineli. „Rozprávali sme sa o rôznych veciach. Na tréningu sme si zahrali aj zápas a nastúpil som s ním. Bolo vidieť, že to je európsky zmýšľajúci hráč, a potešil ma slovami, že by si vedel predstaviť, že by sme hrali spolu. Odísť do zámoria však znamenalo emigráciu. To som nechcel, hoci som to niekedy aj oľutoval,“ priznal Golonka. Mikita potom prežil špeciálny zápas v Košiciach proti Banskej Bystrici, keďže v hľadisku mal rodičov a tí ho videli prvýkrát naživo v akcii!

Golonka pokladá Mikitu za najväčšieho slovenského hokejistu v histórii. Ocenil jeho vernosť Chicagu a vyzdvihol skutočnosť, že sa vždy hrdo hlásil k Slovensku. „Hokejové veličenstvo a zároveň skvelý človek! Nikdy nezabudol svoj materinský jazyk a bol najlepšou reklamou Slovenska. Vážil si ho celý svet,“ upozorňuje Golonka. Ten na jar navštívil práve Chicago, no videl už len Mikitovu sochu a dres vyvesený pod strechou arény. „Cestoval som tam hlavne preto, aby som sa s ním stretol. No vzhľadom na jeho zdravotný stav to už nebolo možné. Keď som sa tento týždeň dozvedel, že zomrel, prišlo mi smutno. Verím, že sa v nebíčku stretne s Dzurillom, Tajcnárom, Gregorom a ďalšími,“ dodal Jozef Golonka.