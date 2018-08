Taliansko sa teší z úspechu: Počet migrantov sa znížil o viac ako 80 percent

Od 1. januára do 1. augusta 2018 prišlo do Talianska 18 549 nelegálnych migrantov, čo predstavuje pokles o 80,4 percenta oproti tomu istému obdobiu vlaňajška a o 82,33 percenta oproti rovnakému obdobiu v roku 2016.

Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú agentúre TASR vo štvrtok poskytlo talianske veľvyslanectvo v Bratislave. Zo všetkých migrantov, ktorí prišli od januára do začiatku augusta 2018 do Talianska, pochádzalo 65 percent z Líbye, 20 percent z Tuniska a osem percent z Turecka.

V júli prišlo do Talianska z Líbye len 687 migrantov, čo je o 68 percent menej ako v júni. Naopak, z Turecka prišlo v júli do Talianska 902 migrantov, čo je o 115 percent viac ako v júni. Celkovo 352 migrantov prišlo do Talianska z Tuniska, čo je oproti júnu nárast o 42 percent.

K úbytku nových migrantov, ktorý medzi januárom a augustom zaznamenali Talianske úrady, významnou mierou prispieva aj líbyjská pobrežná stráž podporovaná Talianskom a ďalšími krajinami EÚ.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) zachránila líbyjská pobrežná stráž v Stredozemnom mori 12 000 ľudí. V júni zadržala 49 percent osôb, ktoré sa na cestu do Európy vydali z Líbye, a vrátila ich do vlasti. V júni 2017 sa týmto spôsobom podarilo zachytiť len 7,7 percenta migrantov, ktorí sa na plavbu cez Stredozemné more vydali z Líbye.

Pokiaľ ide o počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu, do 27. júla o ňu v Taliansku požiadalo 38 100 ľudí, čo je o 55,93 percenta menej než v tom istom období roku 2017, keď ich bolo 86 242. Od januára posúdili talianske úrady 54 650 žiadostí, pričom medzinárodnú ochranu poskytlo 39 percentám žiadateľov.