Dobré správy pre milovníkov histórie: V zmenšenine Haličského zámku chcú ubytovať turistov!

Krásu ukrytú pred zrakmi ľudí by mali sprístupniť. Kaštieľ vo Vidinej (okr. Lučenec) pripomína zmenšeninu Haličského zámku a navyše má francúzsku záhradu vo versailleskom štýle a rozsiahly anglický park.

Momentálne v ňom žijú len štyria duchovní, no čoskoro by sa historická budova a jej okolie mali aspoň sčasti otvoriť verejnosti.

O kaštieli a jeho záhrade a parku vedia zrejme len obyvatelia Vidinej pri Lučenci. Už čoskoro by sa to však malo zmeniť. „Zatiaľ je to v rovine plánovania, no verím, že vďaka dobrej spolupráci obce so Spoločnosťou Božieho Slova sa náš zámer podarí zrealizovať,“ uviedol Ján Šupica, starosta Vidinej, ktorá je jednou z 13 obcí združených v Mikroregióne Novohradské podzámčie. Tieto dedinky realizujú projekt Otvor si oči v Novohradskom podzámčí a v rámci neho predstavujú verejnosti atraktívne miesta, ktoré by mali byť lákadlom pre turistov.

Podľa starostu areál barokového kaštieľa, postaveného na starších základoch niekdajšej bratríckej pevnôstky, by bol sprístupnený len sčasti, pretože tu stále pôsobia misionári, ktorí na svoju duchovnú prípravu potrebujú pokoj. Čo sa týka anglického parku, boli už podniknuté prvé kroky v podobe žiadosti o dotáciu na inventarizáciu a pasportizáciu drevín, ktoré sa v ňom nachádzajú. Obnovou za 6 500 eur tak prejde štvorhektárová plocha, na ktorej sa nachádzajú vzácny tis obyčajný, krušpán vždyzelený, katalpa bignóniovitá, orech čierny, vinič päťlistý, pajazmín vencový, imeľovník biely, orgován obyčajný, katalina obyčajná, platan východný, orgován Jósikovej či platan javorolistý.

Okrem sprístupnenia parku by ďalším lákadlom pre turistov mala byť aj možnosť ubytovania. „Uvažovali sme sprístupniť jedno krídlo kaštieľa, ktoré by si obec od vlastníka prenajala,“ doplnil Šupica. Podľa neho údržba historickej stavby je náročná a cirkev stojí nemalé peniaze. Obec by však mohla prilákať do chudobného regiónu turistov a vlastník by získal peniaze na údržbu a obnovu kaštieľa.