Markizák Boris Pršo podstúpil liečbu na známej klinike: Procedúry za tisíce eur!

Stojí to poriadny balík peňazí! Markizácky redaktor Boris Pršo (35) je po minuloročnom kolapse odrezaný nielen od práce, ale aj od finančného príjmu.

Podľa informácií Nového Času však niekdajší znalec slovenských i zahraničných celebrít len nedávno podstúpil liečbu na známej klinike, kde si musel za nadštandardné služby poriadne priplatiť.

Pršovi sa obrátil život naruby po minuloročnom septembrovom kolapse, po ktorom nasledovala nevyhnutná operácia a hospitalizácia v Bratislave, Bojniciach i Kováčovej. Markizácky redaktor má už najťažšie obdobie našťastie za sebou a na svet sa opäť usmieva. Podľa informácií Nového Času sa nedávno zotavoval v medzinárodnom rehabilitačnom zariadení v Piešťanoch. Liečebné a rehabilitačné procedúry si však bežný smrteľník dovoliť nemôže. Cenník tohto zariadenia uvádza, že štvortýždňový rehabilitačný program stojí 6 156 eur, jedna noc 48 eur a stravovanie formou plnej penzie až 21 eur na deň, čo by pri mesačnom pobyte vyšlo astronomických 2 070 eur.

Neurorehabilitácia, ktorej cieľom je podporiť schopnosť chodiť, zlepšiť hrubú a jemnú motoriku, rečové a kognitívne schopnosti, pritom štandardne trvá dva, tri alebo štyri týždne a uskutočňuje sa šesť dní v týždni. Z čoho však známy prominentný redaktor túto finančne náročnú liečbu v súkromnom centre pokrýva, je otázne. Osudný kolaps ho totiž odrezal nielen od milovanej práce, ale automaticky aj od pravidelného finančného príjmu.

Dvere má otvorené

Prša by však v Záhorskej Bystrici privítali hoci aj okamžite s otvorenou náručou. „Boris sa má oveľa lepšie, dvere má v Markíze stále otvorené. Majú pre neho viac variantov, čo by mohol robiť s tým, že by to už nebolo také náročné. Čakajú už len na jeho impulz,“ prezradil dobre informovaný zdroj z televízneho prostredia. Samotný Boris o svojom návrate do pracovného kolotoča zatiaľ mlčí. Na sociálnej sieti však zverejňuje fotky s kolegami z televízie, ako aj pozitívnou energiou nabité odkazy, ktoré svedčia o tom, že sa z jedného dňa na druhý jeho stav zlepšuje.