Študentka chcela netradičné fotky z promócie: Nad výsledkom budete krútiť hlavou! Veď to je hazard so životom

Šialené zábery! Americká študentka zverejnila fotky, ktoré sa stala senzáciou. Mnohí nad nimi len krútia hlavami.

Makenzie Noland (21) z amerického Texasu si chcela urobiť netradičnú promočnú fotku. A to sa jej podarilo. O jej záberoch teraz hovorí celý svet. Makenzie sa totiž odfotila s takmer 4-metrovým aligátorom!

Pre študentku tento aligátor nie je neznámy. Makenzie posledné mesiace pracovala v centre, kde zachraňujú zvieratá a tam žije aj spomínané zviera, ktoré dostalo meno Big Tex. Dokonca ho takmer každý deň kŕmila. „Jediná odlišná vec v ten deň bola, že som mala na sebe šaty,“ cituje Daily Mirror mladú Američanku.

Makenzie aligátorovi maximálne dôveruje. Tvrdí, že nikdy sa ju nesnažil napadnúť ani ju nezranil. Študentkine fotky napriek tomu zožali rozporuplné reakcie. Kým niektorí ju chvália za jej odvahu a netradičnosť, iní ju tvrdo kritizujú. „Je to hlúpe. Je to divé zviera,“ napísala jedna z diskutujúcich na Facebooku. „Toto nie je dobré. Modlím sa, aby to neskúsil nikto ďalší,“ doplnila ďalšia.