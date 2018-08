Nová atrakcia v centre Košíc: Patrik priniesol do mesta zábavku z Dublinu!

Nasadni a nechaj sa zviezť atmosférou Košíc! V centre mesta sa na jazdu na trojkolesovom bicykli nechajú nahovoriť deti a aj dospelí.

Domáci si na rikšu v historických uliciach pomaly zvykajú a väčšina reakcií je povzbudivá. Ekologická alternatíva za taxík je príjemným spestrením aj pre turistov.

Mladý podnikateľ Patrik Obšitoš (24) si priniesol podnikateľský nápad z írskeho Dublinu a anglického Birminghamu, kde chvíľu žil. „Tam rikša rozvážala mladých ľudí po diskotékach a baroch. U nás to funguje asi mesiac a zatiaľ sa radi vozia nielen veľkí, ale aj malí. Väčšinou domáci, no aj turisti zo zahraničia. A odozva je slušná,“ povedal Obšitoš, ktorý v Košiciach skúša šťastie s rikšou od pondelka do nedele v popoludňajších hodinách.

Rikša v číslach

Rikšiar vraj nešliape do pedálov sám, pretože pri ťahaní s vlastným pohonom by sa nadrel ako kôň.povedal pre Nový Čas tento priekopník, ktorému rikšu doviezli až z Číny, kde ich vyrábajú sériovo. Svoj podnikateľský zámer by chcel čoskoro rozšíriť aj na Bratislavu či Brno.

Hmotnosť: 100 kg

Kapacita: 2 dospelí + 2 deti

Max. rýchlosť: 45 km/hkm/h





Cenník vyhliadkových jázd

Po Hlavnej ulici a Mestskom parku: 4,98 €

Z bodu A do B po Hlavnej ulici: 2,98 €