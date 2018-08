Herec z legendárnej telenovely je na Slovensku: Sexi Kubánec vie dostať ženy do varu aj po rokoch!

Hviezdna návšteva! Kubánsky herec, model a spevák Mario Cimarro (47), ktorého preslávila úloha Juana v obľúbenej telenovele Skrytá vášeň, zavítal v pondelok ráno do Bratislavy.

V rámci svojho nabitého programu si stihol zacvičiť v posilňovni nákupného centra na nábreží Dunaja. „Tu som,“ pochválil sa fotografiou na sociálnej sieti kučeravý krásavec.

Neskôr uverejnil video na ktorom je vidieť, ako vychádza z hotela na Hviezdoslavovom námestí. Pravdepodobne si šiel vychutnať atmosféru bratislavského Starého Mesta.

Slováci, no hlavne nežnejšie pohlavie si ho pamätá z rokov 2004 a 2005, kedy sa v televízii vysielala 188-dielna kolumbijská telenovela Skrytá vášeň, v ktorej hral jednu z hlavných úloh, a to Juana Reyesa. Ženy dostával do kolien nielen v minulosti, ale aj teraz, keďže sexepíl nestratil ani vo svojich 47 rokoch.

Herec bol kedysi manželom Natalie Streignard, ktorá si zase zahrala hlavnú úlohu vo venezuelskej telenovele Sladká Valentína.