Cestovateľská dráma u Cifrovcov: Markizáčku nechceli pustiť do USA, hádka na letisku!

Nočná mora každého cestovateľa! Manželská dvojica Veronika Cifrová Ostrihoňová (29) a Matej Sajfa Cifra (39) sa vybrala dovolenkovať za veľkú mláku, avšak nepríjemnosti ich zastihli ešte pred vstupom do USA.

Krátko nato, ako vystúpili z lietadla, totiž museli prejsť hraničnou kontrolou. Vysnívaná cesta sa tak razom zmenila na zlý sen!

O tom, aký stresujúci vie vstup do Ameriky niekedy byť, sa len pred pár dňami presvedčili aj prominentní manželia Cifrovci. O drámu, ktorú si na letisku v kalifornskom Los Angeles Matej s Veronikou prežili, sa moderátor podelil so svojimi fanúšikmi vo svojom internetovom vlogu. „Verča na jeden z papierov nedostala pečiatku a úradník na kontrole jej povedal, že keď ju nemá, musí ísť bokom. Ja na to, že dobre, počkám s ňou, veď som jej muž, avšak on na to, že nie, že ona počká sama,“ prezradil rozhorčený Matej. Po čakaní na letiskovom imigračnom úrade postupne docházala trpezlivosť aj redaktorke Markízy.

Odpoveď úradníka na otázku, prečo výsluch toľko trvá, bola podľa Sajfu viac než zarážajúca. „Nemáte právo byť v tejto krajine,“ šokovala manželov odpoveď pohraničného kontrolóra. Následne sa spustila slovensko-americká slovná prestrelka. „Nechceli sme sa už do toho viac zamotávať, lebo ten rozhovor začínal byť skutočne nepríjemný,“ dodal moderátor. Hoci sa napokon všetko vysvetlilo, Sajfa si predsa len neodpustil štipľavý komentár: „Nechceme to zvaľovať na Trumpa, ani na nikoho, ale mám podozrenie, že táto krajina trochu trumpovatie...“