Nemajú ďatelinu ani trávnik: Po Trnave sfušovali ihrisko aj v ďalšom meste!

Tentoraz to nebol trapas v priamom prenose!

Na zlou farbou postriekanom trávniku trnavskej City Areny v zápase Spartak – Legia Varšava sa bavilo celé Slovensko. V neďalekom Partizánskom počas duelu úvodného kola 4. ligy proti Myjave (1:1) len tri stovky prítomných fanúšikov. Na vine však nebola farba, ale chémia. „Zvolili sme zlý postrek. Mal byť proti ďateline, no asi prišlo k zámene. Spálilo nám to trávu až do koreňa. Pred týždňom sme na ihrisko nikoho nepustili, aby sme mali trávu v top stave. Keď sme ju chceli zdokonaliť, tak sme ju zničili,“ povedal nám tajomník futbalového klubu Tempo Partizánske Štefan Slivka.

Na štadióne pomenovanom po Karolovi Joklovi zelený trávnik tak skoro neuvidia. „Ak je vonku 30 a viac stupňov, s trávou nepohneme. A ktovie dokedy bude pôsobiť chémia z postreku. Terén je síce rovný, no esteticky to vyzerá zle.“ Trávnik v Partizánskom už dvakrát v minulosti vyschol. Vtedy zlyhal polievací systém. Pár dní nato však bol zelený. „Musíme počkať, kým sa ochladí. Na 20 - 25 stupňov. Potom môžeme konať. Uvažovali sme aj o výmene koberca, ale finančne by sme to nezvládli,“ dodal Slivka.