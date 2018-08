Slovenské atlétky v Berlíne pred semifinálovou bránou: Koniec už po rozbehoch

Na ME atlétov v Berlíne v rozbehoch na 400 m prek. Daniela Ledecká a Emma Zapletalová nepostúpili do semifinále. Rovnako dopadla v rozbehu na 800 m aj Gabriela Gajanová.

Ledecká štartovala v 1. rozbehu a postupový kľúč 3+3 veľa šancí na postup nedával. Aj keď vo svojej premiére na ME od prvých metrov strácala, vydala zo seba maximum a výsledkom bolo 6. miesto v osobnom rekorde 57,81. Aj Zapletalová mala malé možnosti na postup a v 18 rokoch to bola taktiež so 6. priečkou a časom 58,46 pre ňu obrovská skúsenosť.

V sumáre 21 bežkýň skončila Ledecká na 16. mieste, Zapletalová bola 18-ta. Na postup sa vyžadoval čas aspoň 57,40.

V rozbehoch na 800 m sa predstavila v juniorskom veku aj nádejná Gabriela Gajanová. Postupová norma 3+4 posúvala do semifinále, no podľa sezónneho času sa črtala len malá nádej. Mala však prehľad o tom, aký čas by mala zabehnúť na postup. Finišovala na 7. mieste časom 2:02,57, čo na postup nestačilo, vyžadovalo sa naň minimálne 2:02,18. Gajanovej na postup chýbalo 0,39 s, v sumáre výkonov obsadila 16. miesto.

Z predpoludňajších disciplín zaujala kvalifikácia disku mužov, keď obhajca titulu Poliak Piotr Malachowski nemal ani jeden platný pokus a s rovnako neslávnou bilanciou nepostúpil ani olympijský víťaz Nemec Christoph Harting. Bez platného pokusu skončil aj majster sveta a veľký favorit Francúz Kevin Mayer v desaťboji, v diaľke skákal veľmi ďaleko, no trikrát prešľapol a titul už neobháji.

Výsledky kvalifikácií:

400 m prek., 1. rozbeh: 1. Joanna Linkiewiczová (Poľ.) 56,66, ..., 6. Daniela LEDECKÁ (SR) 57,81, 2. rozbeh: 1. Vera Rudakovová (ANA) 56,24, ..., 6. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 58,46.

800 m, 4. rozbeh: 1. Hanna Hermanssonová (Švéd.) 2:01,33, ..., 7. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:02,57.