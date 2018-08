Spartak má šancu na nevídaný úspech: Na Trnavu čaká v Belehrade divočina!

Zopakujú husársky kúsok z Varšavy?

Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v 2. predkole Ligy majstrov na ihrisku Legie 2:0, čo bol základ ich nečakaného postupu cez poľského favorita. V utorok večer o 20.30 hod. by sa radi priblížili k podobnému výsledku aj proti CZ Belehrad. Na štadióne Marakana (dnes už Rajka Mitiča), kde vybojovali futbalisti ČSSR v roku 1976 titul majstrov Európy. Nie najlepšie spomienky má na toto miesto reprezentačný obranca Lukáš Štetina. Vlani v treťom predkole Európskej ligy prehrala v srbskej metropole jeho Sparta Praha 0:2 a gól nestrelila ani na Letnej (0:1). „Trnavu tam čaká poriadna divočina,“ predpovedá nitriansky rodák.

„Je to horúca pôda pre 55-tisíc ľudí. Už pri nástupe mi hučala celá hlava. Tunel z kabíny totiž vedie popod tribúnu, na ktorej sedia ultras fanúšikovia. Nechýbalo obrovské choreo, bengálske ohne sú samozrejmosťou.“ Trnava sa na tomto štadióne už raz uškvarila. Vo finále Stredoeurópskeho pohára 1968, keď po domácom víťazstve 1:0 podľahla v odvete 1:4. Jej jediný gól dal už nebohý Ladislav Kuna. „Trnava mala vtedy veľkú kvalitu. V ďalšej sezóne sa dostala až do semifinále Pohára európskych majstrov, kde dokázala zdolať i Ajax Amsterdam, no do finále nepostúpila,“ pripomenul teraz belehradský klub.

Slovenský majster bude čeliť výbojným balkánskym typom. Crvena zvezda odštartovala ročník skvele. Prvý gól inkasovala až v siedmom zápase. V predkolách vyradila lotyšský tím Jurmala (0:0, 2:0) a litovskú Suduvu (3:0, 2:0). Po troch kolách vedie srbskú ligu bez straty bodu so skóre 7:1. „Fandím Trnave. Ak odohrá solídny zápas s prijateľným výsledkom, doma môže postúpiť,“ tvrdí Štetina. „Srbi majú v krvi hernú agresivitu a dynamiku. Budú sa snažiť hrať kolmo, aby sa čo najskôr dostali k bránke. Pozor na rýchle brejky. Spartak musí dať najavo, že neprišiel len brániť.“

Vlasko si zháňa nový flek

Stredopoliar Ján Vlasko (28) vystrieľal Trnave postup do 3. predkola Ligy majstrov. Jeho gól na ihrisku Legie Varšava bol však zrejme posledným v drese Spartaka. Po nezhodách s českým trénerom Radoslavom Látalom požiadal o preradenie do B-tímu, za ktorý už nastúpil v 3. lige proti Šali. Hľadá si nový angažmán a do Belehradu s mužstvom ani neodcestoval.